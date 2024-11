Nyugdíjváltozásokra készül a kormány: így védhetők meg a nagyobb kifizetések

A kormány több, tervezett módosítást mutatott be a nyugdíjrendszert érintően, melyek új kérdéseket vetnek fel a lemondás és újraszámítás területén. A költségvetést megalapozó törvényjavaslat társadalmi vitája során felmerült változtatások elsősorban a nyugdíjlemondás szabályozását érintik, de hatással lehetnek más ellátási formákra is, valamint sokaknak figyelniük, hogy magasabb ellátást kaphassanak – számolt be a 24.hu