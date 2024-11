Oltáskritikus vezetőt nevez ki a járványügy élére Donald Trump

Az Egyesült Államok következő elnöke, Donald Trump bejelentette, hogy Martin Makary sebészt és írót jelöli az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) élére. Az FDA a világ egyik legbefolyásosabb gyógyszerügyi szabályozó hatósága, több mint 7 milliárd dolláros éves költségvetéssel. Makary kinevezése jelentős változásokat hozhat az amerikai egészségügyi rendszerben, különös tekintettel a gyógyszeripari szabályozásokra és az orvosi gyakorlatokra. A szakértő ellentmondásos figurája a járványügynek, mert egyszerre harcol a gyógyszertúlhasználat ellen, másrészt a vakcinák kötelezővé tételét is ellenzi.

Martin Makary jelenleg a baltimore-i Johns Hopkins Kórház orvosa, ahol a szigetsejt-transzplantációs sebészet vezetője. Legújabb könyvében, amely "Blind Spots: When Medicine Gets It Wrong and What It Means for Our Health" címmel jelent meg szeptemberben, erőteljesen kritizálja az amerikai egészségügyi rendszert.

Makary szerint az Egyesült Államokban tömeges túlkezelés folyik, amit ő a nem megfelelő ellátás járványának nevez.

Trump a jelölés bejelentésekor hangsúlyozta, hogy Makaryra "az ügynökség pályakorrekciójához és újrafókuszálásához" van szükség. Az elnök kijelentette:

Biztos vagyok benne, hogy Makary csökkenteni fogja a bürokratikus bürokráciát az ügynökségnél, hogy az amerikaiak megkapják a megérdemelt orvosi gyógymódokat és kezeléseket.

Az FDA kulcsfontosságú szerepet tölt be az amerikai egészségügyi rendszerben. Feladata az emberi és állatgyógyászati gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és vakcinák szabályozása, valamint az új kezelések jóváhagyása és biztonságosságuk ellenőrzése. Emellett az ügynökség felelős az élelmiszerekre, dohánytermékekre és kozmetikumokra vonatkozó biztonsági előírásokért is.

Makary a Covid-19 világjárvány idején számos közegészségügyi kérdésben fogalmazott meg kritikus véleményt. A Wall Street Journalban megjelent esszéiben hangsúlyozta a természetes immunitás fontosságát, és

ellenezte a Covid-vakcinák kötelezővé tételét a lakosság számára, bár nem volt a vakcinák ellenzője.

Az RBC elemzője, Brian Abrahams szerint Makary valószínűleg sokkal kritikusabb lesz a gyógyszeriparral szemben, mint elődje. Úgy véli, hogy a szakértő gyógyszer-túlhasználattal kapcsolatos kritikái potenciálisan szkeptikusabb és kevésbé megengedő kultúrához vezethetnek a vegyes adatokkal vagy szerényebb előnyökkel rendelkező gyógyszerek jóváhagyásánál.

Makary orvosi pályafutása során jelentős eredményeket ért el. Társfejlesztője volt a Sebészeti Ellenőrző Listának, egy olyan rutinnak, amely javította a sebészeti eredményeket, és amelyet az Egészségügyi Világszervezet világszerte elterjesztett.

Emellett szorgalmazta a hormonpótló kezelés alkalmazásának felülvizsgálatát a menopauzában lévő nőknél, az antibiotikumok túlzott használatának csökkentését és az orvosi oktatás reformját.

A Baltimore-ban élő Makary a washingtoni Paragon Health Institute konzervatív egészségügyi agytröszt tanácsadója volt. Ha a szenátus megerősíti kinevezését, Makary Dr. Robert Califf kardiológus és kutató utódja lenne, aki az Obama-kormányzat idején, majd Joe Biden elnöksége alatt töltötte fel az FDA biztosának szerepét.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Donald Trump megválasztott amerikai elnök részt vesz a SpaceX Starship rakéta hatodik tesztrepülésének indításán a texasi Brownsville-ben 2024. november 19-én. A fotó forrása: Brandon Bell/Getty Images.