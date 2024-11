Új, innovatív eszközt kap a kezébe a magyar egészségügy

Létrejött a Dr. BetMen V.2. verzió, ami a Roche által alapított A Magyar Személyreszabott Egészségügy Fejlesztéséért” Alapítvány (SzEFA) által fejlesztett betegút menedzsment szoftver, annak is az új változata, amely készen áll a gyakorlati alkalmazásra.

Az alapítvány közleménye emlékeztet arra, hogy 2021-ben a szoftvert térítésmentesen átadta a magyar állam részére. A szoftver azóta kórházak, betegek és kormányzati szereplők bevonásával, különféle pilotok keretében fejlődött tovább, immár készen áll a való életben történő integrált használatra, vagyis létrejött a Dr. BetMen V.2. verzió.

A bevont kórházak dolgozóinak és betegeinek visszajelzései alapján készült el a Dr. BetMen V.2. verziója és az ahhoz kapcsolódó betegút-stratégia, melyet az alapítvány a napokban átadott a Belügyminisztériumnak, ezáltal a magyar államnak. A közeljövőben beépülő új szolgáltatásoknak köszönhetően a digitális felületeken sokkal több információ elérhető a betegek és az ellátásban résztvevő dolgozók, orvosok, asszisztensek, koordinátorok számára, ami segít a tervezhetőségben.

“A Dr.BetMen tovább erősítheti az egészségügy azon képességét, hogy növelje a bizalmat az ellátórendszer szereplői és a betegek között, azáltal, hogy lehetővé teszi a kezelések tervezhetőségét, nyomonkövethetőségét, átláthatóságát és a szereplők esetalapú kommunikációját. A rendszer valós idejű kommunikáció mellett az egyes kezelések előtt e-mailes értesítést küldhet az időpontról, helyszínről, arról, hogy a páciens hogyan érkezzen, mire számíthat. Az is látható lehet a rendszerben a betegek számára, hogy

az egyes kezelési, ellátási lépések mit jelentenek, illetve milyen időbeliségben követik egymást az adott ellátási protokoll szerint

- mondta Molnár-Gallatz Zsolt, a SzEFA elnöke.

A szoftver képes arra, hogy a betegek pontosan nyomonkövethessék, hogy mi, mikor és hol fog velük történni, ami egyszerre fokozza a hatékonyságot és betegség esetén a mentális terheket is enyhíti. A kapcsolattartás a kezelőorvossal szintén újdonsága lehet az egyesült felületnek, ahol chat-en a beteg is elérheti az orvost és fordítva, biztosítva ezzel tudást a mellékhatásokról, állapotváltozásról, sőt rövid kérdőív keretében átfogó visszajelzés is megvalósítható. Mindez azt jelenti, hogy ellátás felelőse, aki ismeri a beteg útját, tématerületeit, közvetlenül elérhető a beteg számára.

“Rövidebb távon így jelentős kapacitásások szabadulhatnak fel az ellátórendszerben a fejlesztésnek köszönhetően, hiszen kikerülnek felesleges lépések, információs és adathiányok a betegútból. Mindez azt is lehetővé teszi, hogy a figyelmünket a prevencióra irányítsuk, ami hosszabb távon csökkenti majd a betegek számát. A további fejlesztések ebbe az irányba hamarosan elkezdődnek” - mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

“Néhány éve még elképzelhetetlen volt, hogy integrált, reszponzív, digitális rendszert tegyünk elérhetővé a lakosság számára, ez már közvetlenül előttünk áll. Ez a rendszer jelentősen növeli az adatok minőségét és mennyiségét,

támogatva az erre épülő adatvezérelt egészségügy kialakítását és a betegellátás színvonalának további emelését

- hangsúlyozta Dr. Kádár Magdolna Katalin, a Belügyminisztérium Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztályának Főosztályvezetője.

