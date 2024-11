Gulyás Gergely: Újabb 6 hónappal meghosszabbítjuk a kamatstopot

Újabb 6 hónappal meghosszabbítjuk a kamatstopot - közölte Gulyás. A családok kamatterhei nem növekedhetnek, mert a jelenlegi kamatkörnyezetben nem indokolt ennek az intézkedésnek az eltörlése.

Nem meglepetés a hosszabbítás, közelmúltbeli elemzésünk szerint maguk a bankok is erre számítottak, hiszen az aktuálisan 6,5%-os BUBOR és a kamatstop 2%-os referenciakamat-szintje között továbbra is nagy a rés, és egyelőre nincs is kilátás a jelentős szűkülésére. Ugyanakkor rossz hír a piacnak, hogy továbbra sincs szó fokozatos kivezetésről, amit a bankok szorgalmaznának, és életszerű lépés lenne. A jegybank szerdán közzétett stabilitási jelentése szerint a kamatstopból származó kockázat mérséklődött a kamatkörnyezet már bekövetkezett csökkenésének köszönhetően. Az elemzés alapján a medián törlesztőrészlet-emelkedés az intézkedés kivezetése esetén mindössze havi 5 ezer forint lenne, a sérülékenynek tekinthető hitelállomány pedig a teljes jelzáloghitel-állományon belül mindössze 2 százalék.