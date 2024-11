Igazak a kiszivárgott hírek: új fenntartót kaphat a Műegyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) fórumot tartott az egyetem működési struktúra átalakításának lehetséges irányairól, amelyen az intézmény minden területéről képviselték magukat vezető munkatársak - olvasható az egyetem közleményében.

A rektori vezetés és a jelenlegi fenntartó tárgyalása eredményeként elkészült egy olyan új működési keretrendszer tervezete, amely alapján az állam mellett az egyetem fejlődéséhez többlettámogatást biztosítani tudó, tőkeerős, az egyetem gazdasági, piaci kapcsolatait erősítő, hazai vállalat vagy vállalatok is fenntartói szerepet és felelősséget vállalhatnak. Ennek lényege, hogy

az egyetem fenntartói joga egy állam által létrehozott gazdasági társasághoz kerülhet.

Az új modellben a jelenlegi bázis finanszírozás emelkedése mellett a teljesítményalapú finanszírozás is határozottan megjelenik az új struktúrában. Az infrastruktúra és az ingatlanvagyon továbbra is az egyetem vagyonkezelésében marad, azonban ennek módja és időtartama is megerősítésre kerül.

A fórumon a rektor hangsúlyozta, hogy a működési struktúra átalakításának lehetséges irányairól folyamatos egyeztetéseket folytattak a fenntartóval, összhangban a rektori pályázatában megfogalmazott célkitűzésekkel. Ennek eredményeképpen egy olyan új fenntartói keretrendszer kerülhet kialakításra, amely kifejezetten a Műegyetem igényeire és sajátosságaira szabott.

Az elmúlt hetekben ennek a részletei már kiszivárogtak a sajtóban:

Charaf Hassan kiemelte, hogy csak olyan működési modellben gondolkodnak, amely egyszerre biztosítja:

a magas színvonalú oktatást,

az egyetemi autonómia megerősítését,

és a versenyképes bérezést.

A fórumon a rektor kiemelte, hogy a decemberi ülésen kér felhatalmazást a fórumon ismertetett elvek mentén a fenntartóváltás további részleteinek kidolgozására és végigvitelére a Szenátustól.

Az egyetem rektora a november 28-i fórumon. Fotó: BME

Hozzátette: az ehhez kapcsolódó tárgyalásokra az egyetemi vezetők és a hallgatói képviselet részvételével bizottságot tervez létrehozni, és az egyetem közvéleményét rendszeresen tájékoztatni fogja a részletek alakulásáról. „Az egyetem jövőjének formálása közös ügyünk. Az átfogó és széles körű párbeszédre épülő döntéshozatal elengedhetetlen ahhoz, hogy a BME továbbra is a magyar és nemzetközi műszaki felsőoktatás meghatározó szereplője maradjon.” – hangsúlyozta a rektor az egyetem csütörtök este kiadott közleménye szerint.

„Szeretnénk egy olyan, BME-re szabott keretrendszerben működni, amely stabilabb, kiszámíthatóbb és teljesítményalapú finanszírozáson keresztül több forrást biztosít.” Hozzátette: „Olyan működési modell kialakítása szükséges, amelyben hazai vállalatokat vonunk be, egyrészt az oktatásunk színvonalának további növelése, az egyetemünk gazdasági, piaci kapcsolatainak erősítése, másrészt a finanszírozásunk biztosítása, illetve a rugalmasabb működés érdekében.” Charaf Hassan hangsúlyozta, hogy az új fenntartói keretrendszer esetében is feltétel, hogy a BME továbbra is

részt vehessen az uniós Horizon és Erasmus pályázati rendszerek programjaiban.

A BME rektora több alkalommal tájékoztatta az egyetem közösségét a fenntartóval folytatott tárgyalásokról, a legfrissebb eredményekről november 28-án délután tartott fórumot az egyetem vezetőinek és a hallgatói képviselet, valamint a Szenátus tagjainak.

A BME november 28-i egyetemi vezetői fóruma. Fotó: BME

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos