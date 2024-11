Indulhat a roham az IKEA-ba: kiderült, mikor és mennyiért érkezik a karácsony slágerterméke, amiért sorok kígyóztak

A magyarországi IKEA áruház máris meghirdette a nagy 2024-as karácsonyi fenyőfaakcióját, melynek keretén belül 9990 forintért juthatnak hozzá a szemfüles vásárlók a karácsonyi ünnep nélkülözhetetlen kellékéhez.

A svéd bútoráruházban november 28-tól,

vagyis már a mai naptól kaphatóak a fenyőfák, amelyekért volt, hogy szó szerint sorok kígyóztak.

Az IKEA ajánlata azért is különleges, mert az ár vélhetően idén is mérettől független lesz. Így azok a vásárlók, akik nagyobb karácsonyfában gondolkodnak, idén akár jelentősebb összeget is spórolhatnak, ha az utcai árusok helyett a svéd bútoráruház 9990 forintos ajánlatát választják. Az IKEA ugyan nem közölte, hogy pontosan milyen fenyőfákat lehet majd megvásárolni, de a korábbi tapasztalatok alapján várhatóan idén is Nordmann fenyőket árulnak majd. Érdemes lesz sietni, hiszen volt olyan év, amikor az akció kezdetekor a korai órákban kígyózó sorok alakultak ki a svéd áruház üzletei előtt.

Ráadásul az IKEA egy különleges akcióval is készül az IKEA Family klubtagsággal rendelkező vásárlói számára: 50 százalékos kedvezménnyel, mindössze 4990 forintért vihetőek el a minőségi fenyőfák, pontosabban egy ezzel azonos értékű utalványhoz juthatnunk, amit 2025. január 2. és 2025. március 31. között válthatnak be.

Azt, hogy mennyire versenyképes az IKEA ajánlata, jól mutatja a Pénzcentrum friss beszámolója, amelyből kiderült, hogy idén a Nordmann fenyőfák méterára 8-10 ezer forint között mozog majd, míg az ezüst-és lucfenyők esetében 7-8 ezer, illetve 5 ezer forinttal kell kalkulálnunk méterenként.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images