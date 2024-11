Koronavírus: új védőoltások érkeztek az országba

December elejétől igényelhetők a térítésmentes Covid-vakcinák a háziorvosoknál, a gyerekek pedig a nagyobb egészségügyi intézményekben kaphatják meg az oltást, az oltópontokat nem nyitják újra. A 12 éven felüliek számára 100 ezer adag, a 12 éven aluliaknak 800 többadagos védőoltás áll rendelkezésre, nagyobb igény esetén azonban van lehetőség további rendelésre is – mondta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztályának osztályvezetője.

Az oltóanyag, ami Magyarországra érkezik, a WHO ajánlásának megfelelő, a JN1 vírus alvariánst tartalmazza, és a Moderna által gyártott mRNS típusú oltóanyag – közölte Galgóczi Ágnes, a népegészségügyi központ járványügyi felelős vezetője.

"Minden korosztály számára elérhető, tehát féléves kortól mindenki részesülhet Covid-19 elleni védőoltásban. Az oltóanyagokat a megyei kórházakban fogjuk tárolni, innen kerül majd ki a háziorvosokhoz a kormányhivatalok segítségével. A gyermekek számára pedig elsősorban a nagy gyermekgyógyászati centrumokban lesz elérhető" – tette hozzá.

Tehát nem igaz az a híresztelés, hogy 12 éven aluliaknak nem elérhető a vakcina. Magyarázatként hozzátette, ez a típusú oltóanyag a beadás mennyiségétől függően különbözteti azt meg, hogy 12 éven felüliek vagy aluliak számára biztosított.

12 éven felül mindenki a felnőtt adagot kapja, 12 éven aluliak számára pedig van a gyerekadag, és így biztosított féléves kortól mindenkinek az oltóanyag Magyarországon.

Jelenleg a 12 éven felüliek számára 100 ezer adag áll rendelkezésre, 12 éven aluliak számára pedig 800 adag" – tisztázta.

Hogy elegendő lehet-e a rendelkezésre álló mennyiség, arról azt mondta, az oltóanyag mennyiségének meghatározásánál figyelembe vették, hogy tavaly hányan kértek védőoltást, de lehetőség van még opciós mennyiség lehívására, tehát ha nagyobb igény lesz, akkor tudnak még oltóanyagot biztosítani.

A Moderna vakcina kiválasztásáról Galgóczi Ágnes azt mondta, a WHO ajánlásának kiadása után már nem mindegyik oltóanyaggyártó frissítette és adaptálta az ajánlott variánsra az oltóanyagát, és csak olyan oltóanyaggal olthatnak Magyarországon, amely a hatóság által engedélyezett, márpedig a Moderna az egyik gyártó, amely a hatósági engedélyt megszerezte az Európai Gyógyszerügynökségtől a frissített oltásra.

Ebben a légúti szezonban az influenzához hasonlóan azoknak a rizikócsoportoknak ajánlják a vakcina felvételét, amelyek egyébként a megbetegedés szempontjából számíthatnak arra, hogy náluk súlyosabb lehet a Covid-19-betegség: ők a kardiovaszkuláris, légúti vagy valamilyen anyagcsere-betegséggel rendelkező személyek, illetve az immunszuprimáltak.

Az interjú érdekessége, hogy nem beszél a jelenlegi Covid-helyzetről, nem értékeli annak mértékét, előrehaladottságát. Az is érdekes, hogy nem derül ki belőle, miért késett meg ezúttal is az oltási program indulása Magyarországon, és hogy miért nem kapcsolódik a programhoz oltási kampány, ami az érintettek körében népszerűsítené a vakcina felvételét. Az is érdekes, hogy a fertőzésnek leginkább kitett kockázati csoportról, az idősekről nem tesz említést az NNGYK illetékese. Pedig a tavalyi járványszezon során kiderült: a megkésett oltási programmal kockázatot fut az ország, az idősek magasabb halálozását tekintve.

