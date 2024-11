Bréking! Hitelminősítői figyelmeztetést kapott Magyarország

Benne volt a levegőben, de alapvetően kellemetlen meglepetésnek számít, hogy péntek esti döntésében a Moody’s Investors Service Magyarország adósbesorolásához tartozó eddigi stabil kilátást negatívra rontotta. Maga a besorolás nem változott, az továbbra is Baa2 kategóriában található. A döntés hátterében az akadozó EU-források állnak, valamint az, hogy a hitelminősítő várakozása szerint az idén év végéig Magyarország elbukhatja a neki járó források egy részét. Megállapítják azt is, hogy nem kedvez továbbá a magyar gazdaság megítélésének Németország szenvedése.

A Moody's Ratings a mai napon stabilról negatívra változtatta a magyar szuverén adósbesoroláshoz tartozó kilátást. Ezzel egyidejűleg megerősítette a hosszú távú deviza- és helyi valuta kibocsátói, valamint a deviza- és helyi valuta elsőbbségi fedezetlen besorolást Baa2 szinten - áll a hitelminősítő közleményében.

A kilátás negatívra változtatására vonatkozó döntésünk a magyar intézmények és kormányzás minőségével kapcsolatos lefelé mutató kockázatokat tükrözi,

ami azt jelenti, hogy az ország végül elveszítheti a tervezett európai uniós (EU, Aaa stabil) források jelentős részét, mivel nem teljesíti a források felszabadításának feltételeit - írták magyarázatként. "Ez viszont csökkentheti a trendszerű GDP-növekedést, és gyengítheti a költségvetési és adósságmutatókat. Ez a helyzet a Magyarország egyik legfontosabb kereskedelmi partnerének, Németországnak (Aaa stabil) gyenge növekedésével is összefügg, ami felerősítheti a magyar gazdaságra nehezedő negatív nyomást; míg a 2026-os parlamenti választások előtt a kormányzati kiadások esetleges erőteljes növekedése súlyosbíthatja a negatív költségvetési tendenciákat" - fogalmaz a hitelminősítő, amely azt is részletezte, hogy miért erősítette meg a meglévő besorolásunkat.

Azt írják: "Magyarország Baa2 besorolásának megerősítése a fent említett kockázatok ellenére is a robusztus gazdasági erőt tükrözi". "Magyarország gazdasági erejét a viszonylag magas jövedelmi szint és a diverzifikált gazdaság támogatja, mérsékelt trendszerű GDP-növekedéssel. Ugyanakkor Magyarország költségvetési erejét negatívan befolyásolja a viszonylag magas államadósságteher. Ennek ellenére arra számítunk, hogy az adósságteher elmúlt két évben megfigyelt jelentős drágulása 2025-re részben megfordul. Magyarország hitelképességét intézményi gyengeségek terhelik, többek között a jogállamiság betartása, a civil társadalommal szembeni beavatkozás, valamint a központi bank függetlenségével és a monetáris finanszírozással kapcsolatos aggályok - tették hozzá a hitelminősítő szakemberei, akik azt is megemlítik a közleményükben, hogy a mai napon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kilátását is stabilról negatívra módosították. "Ezzel egyidejűleg megerősítettük a Magyar Nemzeti Bank (NBH) hosszú távú kibocsátói besorolását Baa2 szinten. Az MNB hitelprofilja szorosan összefonódik a kormányéval, és ugyanazok a hitelezési fundamentumok befolyásolják. Ezért besorolása és kilátása összhangban van a kormányéval" - tették hozzá.

A kellemetlen meglepetést jelentő döntés okai: elmaradó EU-források és a német gazdaság

A negatív kilátás hátterében a Magyarország gazdasági, költségvetési és adósságkilátásait érintő, az intézményi és kormányzati gyengeségekből eredő lefelé mutató kockázatok állnak - szerepel a közleményben.

"Ha a magyar intézmények nem képesek vagy nem hajlandók teljesíteni az EU által a források felszabadításához előírt fennmaradó feltételeket, Magyarország végül jelentős összegű támogatástól és kedvező kamatozású hiteltől eshet el. Közép- és kelet-európai társaihoz hasonlóan Magyarország a múltban jelentős uniós forrásokhoz jutott, amelyek fellendítették a GDP növekedését és támogatták a költségvetési és adósságmutatókat" - emlékeztetnek a hitelminősítő szakemberei. Majd úgy folytatják: a 2021-27-es időszakra Magyarországnak juttatott összes uniós forrás a 2023-as GDP 24%-át, azaz a GDP évi 3,4%-át teszi ki, beleértve a gazdaságélénkítési és alkalmazkodóképességi eszközt (RRF), a kohéziós politikai alapokat, a közös agrárpolitikai alapokat és további kisebb alapokat. A 24%-ból Magyarország hozzáfér a GDP 14%-ának megfelelő összegű forrásokhoz, míg a fennmaradó 10% a meghatározott célok teljesítésétől függ - idézik fel. "A fennmaradó RRF- és REPowerEU-alapok (együttesen a GDP 5%-a) felszabadításához Magyarországnak mind a 27 úgynevezett szuper-követelményt teljesítenie kell. Tekintettel a Magyarország és az EU közötti nehéz tárgyalásokra, valamint a kifizetési kérelmek 2026. augusztusi határidejére, megnövekedett kockázatot látunk arra, hogy Magyarország lemarad e források jelentős részéről" - állapítják meg.

"Ráadásul a fennmaradó kohéziós források (a GDP 5%-a) jelenleg különböző feltételek, különösen a jogállamiság betartásával kapcsolatos feltételek miatt, zárolva vannak" - mutatnak rá az elemzők. Magyarország 2024 végén valószínűleg véglegesen elveszíti a felfüggesztett kohéziós források mintegy 1 milliárd euróját (a GDP 0,5%-át), hacsak nem születik megállapodás az EU-val még az év vége előtt - vetítik előre a Moody's-nál.

A hitelminősítő szemében van még egy jelentős kockázati tényező, ez pedig a német gazdaság szenvedése. "Az uniós források áramlásával kapcsolatos kockázatok a kulcsfontosságú kereskedelmi partner Németország gyenge növekedése miatt megnövekedtek" - fogalmaznak. "A magyar gazdaság nagymértékben integrálódott a német értékláncokba, és a németországi kereslettől leginkább függő uniós országok közé tartozik. Miközben arra számítunk, hogy az elektromos jármű- és akkumulátorgyártó iparba irányuló jelentős közvetlen külföldi beruházások az elkövetkező években fellendítik Magyarország exportkapacitásait, a gyengébb külső kereslet az

új gyártóüzemek vártnál lényegesen alacsonyabb kapacitáskihasználtsági szintjét eredményezheti, ami gyengébb középtávú gazdasági kilátásokhoz vezethet

- vetítik előre a komor jövőképet.

Mit is jelent a negatív kilátás?

A negatív kilátás általában azt üzeni a szuverén adósról (jelen esetben a magyar államról), hogy a hitelminősítő várakozásai szerint nagyobb a valószínűsége annak, hogy a minősítés rontásra kerül a közeljövőben (jellemzően a következő 6-24 hónap), mint annak, hogy változatlan marad vagy javul.

Ettől még egyáltalán nem biztos az sem, hogy ez alatt az idő alatt rontani fogja az adósbesorolást, csak a negatív irányú kockázatok növekedését tükrözi.

Eddig megúszta a magyar adósbesorolás idén

A Moody's mostani felülvizsgálatának lezárultával már csak egy hitelminősítői bejelentést várunk Magyarország kapcsán. Egy hét múlva ugyanis a Fitch Ratins közleménye jelenhet meg.

Címlapkép forrása: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images