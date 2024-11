Felrobbant az elektromos autós pályázat iránti érdeklődés Magyarországon

Az igényelt elektromos gépjárművek számában is jelentős növekedés mutatkozik, hiszen októberben kevesebb, mint 200 darabról volt szó a kérelmekben, amely novemberben 285-re ugrott, és így az igényelt támogatások összege novemberben meghaladta az 1,1 milliárd forintot.

A hirtelen élénkülés azzal függ össze, hogy október végén jelentette be a tárca a pályázati feltételek lazítását.

Ez azt jelenti, hogy most már a 2022-ben megalapított vállalkozások is igényelhetnek támogatást, bevételi megkötés nélkül, és akkor is, ha korábbi jelentkezésüket valamiért visszavonták.

A február elején indult pályázatban vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a vállalkozások elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárd forintos program egy gépkocsi megvásárlásának költségeiből az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forintot is fedezhet.

A mostanáig benyújtott igénylések a teljes keretösszeg közel kétharmadát fedik le.

Az eddigi támogatási döntések alapján több mint 3400 gazdasági társaság számíthat együttesen mintegy 16 milliárd forintra. Közel ezer nyertesnek utaltak is összesen majdnem 3,9 milliárd forintot. A pályázat 2025 tavaszáig ösztönzi a vállalati járműflották környezetbarát korszerűsítését.

Felidézi a tárca, hogy a kormány két programban összesen közel 60 milliárd forinttal népszerűsíti az elektromobilitást. Novemberben indult el egy 28 milliárd forintos keretösszegű kiírás a vidéki töltőhálózat fehér foltjainak felszámolásának érdekében. A pályázat jóvoltából a következő években több mint 100 helyszínen létesülhet új töltőállomás.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldala