Nagyot javultak az amerikai feldolgozóipari kilátások

Módos Dániel 2024. december 02. 16:08

Nagyot javult az ISM beszerzésimenedzser-indexe. Ráadásul jobb lett a foglalkoztatottsági komponens is, az új megrendelésekre vonatkozó kilátások is javultak, míg az árnyomás csökkent. Ez pont olyan adat, amit Trump elnök és a Fed is látni szeretne.