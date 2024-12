Szigorú hangnemben szólalt meg a japán jegybankár, 16 éves csúcsra ugrottak a hozamok

Portfolio 2024. december 02. 07:41

A japán államkötvények hozama jelentősen emelkedett hétfőn, miután a Bank of Japan (BOJ) kormányzójának nyilatkozata felerősítette a kamatemelési várakozásokat. A piac most már decemberre is lehetségesnek tartja a monetáris szigorítást, ami komoly hatással lehet a japán és a globális pénzügyi piacokra egyaránt.