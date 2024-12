Szemünk láttára zajlik a történelmi változás: Franciaország válhat Európa nagy betegévé

A francia költségvetés körüli vita kormányválsághoz vezetett, ez pedig a piacokon is érezteti a hatását: a francia adósság kockázati megítélése már kedvezőtlenebb, mint Görögországé, és hamarosan Olaszországnál is kockázatosabb országnak ítélhetik Franciaországot a befektetők. A francia kockázati megítélés egyik legfontosabb mutatója 2012 óta nem volt ilyen magas. Ezek elsőre is figyelemfelkeltő fejlemények, ám a teljes képet figyelve látszik, hogy a francia helyzet nem drámai: semmilyen piaci pánikról nincs szó, a fundamentumok stabilak. Franciaország megítélése nem is a makromutatók romlása, hanem a politikai átalakulás miatt romlik. Utóbbi hatásai messzire mutatnak: nem is az adóssággal kapcsolatos nemteljesítés merülhet fel kockázatként, hanem az, hogy a politikai szempontok előtérbe kerülése miatt elmaradhatnak azok a reformok, amelyek elengedhetetlenek a magas növekedés eléréséhez, és ezzel az eladósodottság csökkentéséhez.