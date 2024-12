Megjött a fontos indikátor: gyengülő amerikai gazdaságról árulkodik

Az imént közzétették az ISM szolgáltatóipari beszerzésiemendzser-indexét, amely jóval gyengébb lett a várakozásoknál. Ez azt mutajta, hogy az amerikai gazdaság legnagyobb szektorának teljesítménye gyengült novemberben.

Novemberben 52,1 ponton állt a szolgáltatóipari ISM bmi, ami jelentős csökkenést jelent az előző havi 56 ponthoz képest. Az elemzők azt várták, hogy novemberben 55,5 pontra csökken majd a bmi, tehát nem vártak ekkora elmozdulást.

Ugyanakkor még most is 50 pont felett volt a bmi, ami azt jelenti, hogy a szektor bővült az előző hónaphoz képest. Az ISM indexe nagy ingadozásra hajlamos, nyáron már átmenetileg 50 pont alá csökkent. A szolgáltatószektor valós teljesítménye ezt a visszaesést nem követte le, úgyhogy az index előrejelző képességét érdemes fenntartásokkal kezelni.

A piac most azt találgatja, hogyan alakulhat az amerikai jegybank kamatpályája, ehhez pedig a legfontosabb indikátorok most a reálgazdasági mutatók. Az utóbbi hónapokban erős volt az amerikai gazdaság, ami hatott a kamatvárakozásokra is, hozzájárulva a dollár erősödéséhez. A most közölt adat a gazdaság gyengülésének irányába mutat, ezért a dollár kissé gyengül az euróval szemben az adatközlés után, de nagy mozgásról nem beszélhetünk.

