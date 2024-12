Rendkívül gyorsan apadnak a magyarországi gáztárolók

Az elmúlt 13 év második leggyorsabb ütemében apadt a gázév kezdetétől mostanáig a magyarországi föld alatti gáztárolók töltöttsége, 13,5%-ponttal, ami a tartósabban hideg idő következménye – figyelt fel a fejleményre a Portfolio. A gáztárolók szokatlanul gyors apadása nemcsak magyar jelenség, összeurópai szinten is 2016 óta nem volt olyan gyors töltöttség apadás októbertől november végéig, mint idén.

Az október elsejei gázév kezdetén még 93,6%-os töltöttsége volt a magyarországi föld alatti gáztárolóknak, a december 2-i legfrissebb adat szerint viszont már csak 80%-os a töltöttség,

a 13,5%-pontos különbség pedig 2011 óta a második legmagasabb a 2021-es 18,8%-pont után,

utána a harmadik az idősorban a 2011-es év 10,8%-pontos csökkenése volt. Mindez jól rámutat arra, hogy a Gazprombankot ért amerikai szankció miatt a magyar ellátásbiztonságra kiemelt figyelem irányul.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy nem annyira a magyar gáztárolók töltöttségi aránya az érdekes, hanem a beszakadó magyarországi gázfogyasztáshoz képest a töltöttségi arány: ebben pedig

az 51,5%-os magyar arány továbbra is a harmadi legmagasabb egész Európában az osztrákok még mindig 98%-os, illetve a szlovákok 59%-os aránya után.

Az is lényeges, hogy nemcsak Magyarországon apad szokatlanul gyorsan a gáztárolók töltöttsége, hanem összeurópai szinten is megfigyelhető el, amint arra John Kemp, a Reuters elemzője minapi összesítőjében is rámutatott: 2016 óta idén volt a leggyorsabb az apadás október 1-tól november 29-ig, szintén a hidegebb időjárás miatt.

Ez lényeges tényező az orosz-ukrán tranzitszerződés jövője és a Gazprombankos szankció mellett abban, hogy miért jár bő egyéves csúcs közelében, 48 euró/MWh körül az Európában irányadó holland TTF gáztőzsdén a legközelebbi kontraktus ára.

Forrás: tradingview.com a holland TTF gáztőzsde legközelebbi határidős kontaktusának áráról (EUR/MWh)

