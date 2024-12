Aggódnak az elemzők, visszafelé sülhet el Trump vámháborúja

Portfolio 2024. december 05. 19:09

A Federal Reserve Bank of New York munkatársai új elemzésükben rámutattak, hogy Donald Trump korábbi elnöksége alatt bevezetett importvámok jelentős negatív hatással voltak az amerikai vállalatok teljesítményére. A tanulmány szerint a vámok bevezetése nemcsak a részvényárfolyamokat csökkentette, de hosszabb távon is kedvezőtlenül befolyásolta a cégek nyereségét, értékesítését és foglalkoztatási mutatóit.