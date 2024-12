Fontos döntést kezdeményez a kormány, több százezer háztartási napelemest érint

Közel 300 ezer háztartási méretű naperőmű tulajdonost érint a kormány új törvényjavaslata, amely azt írja majd elő, hogy jövő júliusig meg kell adniuk az invertereik egyedi azonosító számát a villamosenergia rendszer stabilitásának segítése és a piaci áramárak csökkenése érdekében - derült ki az Energiaügyi Minisztérium közleményéből. Mivel a háztartások valós idejű áramtermelési és fogyasztási adataira így kívülről rá lehet majd látni, ami sokak számára érzékeny helyzetet teremthet, ezért kétszer is beleírta a közleménybe a tárca, hogy "a lakossági naperőmű tulajdonosok együttműködését kéri" a lendületesen növekvő kapacitások hatékonyabb rendszerbe illesztése érdekében.

Mi a lényeg a törvényjavaslatból?

Az Országgyűlés őszi ülésszaka elé került egy új törvényjavaslat, amely módosítja a villamosnergia törvényt és lényeges pontokon érinti a jelenleg 287 ezer darab háztartási méretű kiserőmű (HMKE) tulajdonosát, amelyek döntő része lakossági naperőművet takar.

Feléjük fogalmazza meg az együttműködési kérést a tárca azzal együtt, hogy

engedményeket is tesz az eddigi tervekhez képst, hiszen fél évvel később indul az adatszolgáltatási kötelezettség és az érintettek köre is szűkült.

Így például csak ott kell adatot szolgáltatni, ahol van folyamatos internethasználat, ami többek között a nyaralókra felszerelt, ideiglenesen lakott épületek tulajdonosai számára fellélegzést jelenhet.

A törvényjavaslat azt tartalmazza: jövő júliusig osszák meg az inverterük egyedi azonosító számát az illetékes szervvel az érintett HMKE tulajdonosok, hogy ez a szerv aggregáltan, pontosan láthassa a naperőművek termelési adatait. Ennek segítségével pedig hatékonyabban lehet fenntartani a villamosenergia rendszer egyensúlyát, ami a piaci árakat alacsonyabb szintre szoríthatja.

Hangsúlyozza a tárca, hogy

a jogszabály sem invertercserét, sem internet csatlakoztatást nem fog előírni feltételként, semmiféle új fejlesztési kötelezettséget, pénzügyi terhet nem ró a már működő rendszerek üzemeltetőire.

Az is lényeges, hogy az új adatszolgáltatási kötelezettség szűkebb kört érint a társadalmi egyeztetésre vitt változathoz képest. Ennek a lényege: a 2025. július 1-je után beérkező új csatlakozási igények alapján már csak hálózati csatlakozással rendelkező inverterrel felszerelt naperőművek épülhetnek majd. A jövő július elején már működő napelemes rendszerek tulajdonosainak 2025. július elsejétől, az akkorra már beadott csatlakozási igénnyel rendelkezőknek pedig az üzembe helyezéstől kell termelési adatot szolgáltatniuk.

Fontos, hogy ez a kötelezettség kizárólag azokra vonatkozik, akik internetkapcsolattal rendelkeznek, és már most, vagy a telepítést követően egyébként is nyomon tudják követni erőművük termelését.

Az inverterekből származó adatokat csak a törvényben erre feljogosítottak, kizárólag meghatározott célokra, feladataik ellátásához használhatják majd fel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyelete mellett – rögzíti a tárca. Azt is megjegyzi közleményében a minisztérium, hogy a fentivel párhuzamosan zajló szabályozási munka akár már 2026-tól pénzügyi ösztönzőkkel teheti érdekeltté a családokat napelemes termelésük és áramfogyasztásuk tudatosabb összehangolásában.

Utóbbiról a Portfolio részletesen írt, az új lakossági tarifaszabályozás ugyanis már megteremtette a lehetőséget arra, hogy napon belül három zónaidőben eltérő áron lehessen villamosenergiához jutni, és így ez erősen ösztönözheti az okosmérővel rendelkező termelő-fogyasztókat, hogy azokra az órákra koncentrálják az áramfogyasztásukat, amikor a (túl)termelés miatt az ára alacsonyabb.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 21. Nagy változás jön a rezsicsökkentésben, több százezer háztartást érint majd

További fontos háttérinformációk

Az összes magyarországi naperőmű beépített teljesítőképessége már 7351 MW-ra ugrott november 1-re a MAVIR adatai szerint, amelyből a 287 ezer darab háztartási méretű, 50 kW alatti teljesítményűeké együtt 2629 MW-ot tett ki, tehát

jelentős az az időjárásfüggő szegmens, amelyről nincsenek pontos termelési adatok.

Mellettük az ipari méretű erőművek beépített teljesítőképessége 3994 MW-nál jár, míg a saját célra termelő erőműveké 728 MW-ot tett ki.

A mostani törvényjavaslat tehát fél évvel későbbi kezdési dátumtól írja elő az adatszolgáltatási kötelezettséget, pontosabban az inverterek egyedi azonosítószámának megadását, hogy ennek segítségével valós időben láthassa a MAVIR a HMKE-k termelését. Jelenleg ugyanis nem tudni, hogy ha betáplálás van egy HMKE-ből a rendszerbe, az a kisebb otthoni áramfogyasztás következménye, vagy a magasabb termelésé, ami a napsütéstől is függ. Mindez a rendszerstabilitás és a szabályozási tartalék lekötések, illetve a kiegyenlítő energiapiaci igénybevétel és költségei szempontjából is nagyon lényeges információ. Az a terv, hogy a pontosabb, valós idejű adatok és az idősorok rendelkezésre állása mentén mérséklődhetnek ezek a hirtelen előálló kiegyenlítési igények és velük együtt a költségek is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images