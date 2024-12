Megbukott a francia kormány: Macron váratlan lépésre készül

„Nem mondok le, 30 hónapig még tart az elnöki megbízatásom” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök csütörtök esti tévényilatkozatában. Beszédében reagált az ország aktuális politikai helyzetére, különös tekintettel a kormányválságra és a jövőbeli tervekre, azt ígérve, hogy hamarosan egy új miniszterelnököt jelöl az ország élére. Az államfő hangsúlyozta az új kompromisszumok szükségességét, valamint a költségvetési reformok fontosságát a beruházások ösztönzése érdekében. A büdzsé elfogadása miatt egy szokatlan lépésre készül az elnök.

Szerda este bizalmatlansági indítvánnyal buktatták meg a keményvonalas bal- és jobboldali pártszövetségek Michel Barnier kormányát Franciaországban, miután a kisebbségi támogatottsággal bíró kabinet nem teljesítette a Nemzeti Tömörülés radikális párt követeléseit a költségvetési vitában.

Emmanuel Macron elnök ezért csütörtök élőben beszélt a francia választókhoz.

Sokan hibáztatnak az előrehozott választások nyár eleji kiírása miatt, de engedni akartam, hogy az emberek hallassák a hangjukat, ezért vállalom a felelősséget

– jelentette ki az államfő beszéde elején.

A kormányválsággal kapcsolatban Macron élesen bírálta a szélsőjobb és a baloldal együttműködését, amely Michel Barnier miniszterelnök megbuktatásához vezetett. Az elnök véleménye szerint ez a „köztársaságellenes” összefogás nem építeni akart, hanem rombolni, így pedig átverte a választókat, visszaélt a két tömb a rájuk szavazók bizalmával.

Macron hangsúlyozta, hogy az országnak új irányra van szüksége.

Mostantól új korszaknak kell kezdődnie új kompromisszumokkal

– jelentette ki az elnök, utalva arra, hogy a politikai erőknek együtt kell működniük a nemzet érdekében.

A gazdasági kihívások kezelése érdekében Macron konkrét terveket vázolt fel. Kiemelte, hogy „a jövő év elején elfogadott új költségvetésre van szükség, hogy lehetővé tegyük a szükséges beruházásokat”. Ennek megfelelően bejelentette, hogy a jövő év elején az új kormány, amelyet hamarosan megnevez, új költségvetési törvénytervezetet fog kidolgozni.

Ez a kijelentés azért is érdekes, mert Franciaországban az év végéig kell elfogadni a következő költségvetést, így szinte biztos, hogy elnöki rendelettel meghosszabbítja a 2024-es büdzsét a jövő év elejéig.

„30 hónapig tart még a felhatalmazásom, ki fogom tölteni” – jelentette ki Emmanuel Macron, így az is világossá vált, hogy sem a baloldali Új Népi Front, sem a Nemzeti Tömörülés lemondására vonatkozó követelésének nem enged.

Az elnök igyekezett megnyugtatni a közvéleményt az állami szolgáltatások folytonosságát illetően. Biztosította a francia állampolgárokat, hogy „a közszolgáltatások Franciaországban továbbra is működni fognak”, ezzel is hangsúlyozva a kormányzat elkötelezettségét az alapvető szolgáltatások fenntartása mellett a politikai változások közepette is.

„December közepe előtt egy külön törvényt nyújtunk be a parlamentben, és ez az ideiglenes törvény lehetővé teszi, ahogyan azt alkotmányunk is előírja, a közszolgáltatások és az ország életének folyamatosságát” – tette hozzá.

Később arról beszélt, hogy másnap a Notre-Dame-ot újranyitják Párizsban, ami egy hatalmas eredmény, és ez mutatja meg Franciaország nagyságát. Azt ígérte, hogy a vezetésével Franciaország visszatérhet azokhoz az alapokhoz, amelyekre az országot építették.

Végezetül Emmanuel Macron „a nemzet újjáépítésére” szólított fel.

Azt akarom, hogy ahol kirohanások, sértődések vannak, ott állítsuk helyre a bölcsességet, és ahol megosztottság van, ott akarjunk egységet

– jelentette ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Emmanuel Macron francia elnök és Brigitte First Lady fogadják Bola Tinubo nigériai elnököt, aki két napra Franciaországba látogat a párizsi Elysée-palotában 2024. november 28-án. A fotó forrása: Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images