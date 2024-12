Navracsics Tibor vasút és gyorsforgalmiút-fejlesztést ígért meg

A Közép-Dunántúli régió közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése kulcsszerepet játszik a térség gazdasági potenciáljának kihasználásában. A térség prioritásai között szerepel a vasútvonalak korszerűsítése, például a Balaton északi partjának villamosítása és a Budapest-Zalaegerszeg fővonal fejlesztése – emelte ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Székesfehérvár, Veszprém és Zalaegerszeg polgármestereivel tartott sajtótájékoztatóján.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár, Veszprém és Zalaegerszeg önmagában is jelentős szerepet tölt be a magyar gazdaságban, de a közös fejlesztéspolitikai stratégiák kidolgozása még dinamikusabb növekedést eredményezhet – számolt be az Index.

Emellett fontosnak tartják a 8-as főút gyorsforgalmi úttá alakítását, valamint a sármelléki repülőtér modernizálását, amely jelentős gazdasági előnyöket hozhat a térség számára.

A polgármesterek egyetértettek abban, hogy a városok közötti „hálózatos együttműködés” elengedhetetlen a fejlődéshez. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere szerint az ilyen együttműködések révén a három város közösen, egymást támogatva érhet el jelentős eredményeket, míg Porga Gyula, Veszprém polgármestere rámutatott, hogy a térség versenytársai nem magyar, hanem európai városok, ezért a helyi gazdasági szereplők bevonása is elengedhetetlen.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere felhívta a figyelmet az agglomerációs logika fontosságára, amely túlmutat a közigazgatási határokon. Emellett javasolta, hogy

az állam által beszedett szolidaritási hozzájárulásokból visszatérített források is segíthetnék a régiós fejlesztéseket.

