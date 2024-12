Óriási kötélhúzás zajlik a háttérben: leállt a Barátság vezetéken az olajszállítás a csehek felé

Harmadik napja áll a nyersolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken Szlovákia felől Csehország irányába, amely miatt tegnap már a cseh stratégiai olajkészlethez is hozzá kellett nyúlni. Ma lejár egy kulcsfontosságú határidő arra, ameddig a csehek orosz nyersolajból finomított termékeket importálhatnak a szlovákok felől. A jelek szerint a nyersolaj szállításának leállítása, illetve ez a határidő összekapcsolódik, és látszólag egy óriási kötélhúzássá fajult a dolog. Furcsa módon éppen az érintett csehek nem aggódnak, és nem is kéri a cseh kormány a mai határidő meghosszabbítását.

A 2022. júniusi hatodik uniós oroszellenes szankciós csomagban két fontos felmentést harcoltak ki a régiós országok az orosz olaj- és finomított termékek esetén, és egészen idáig érdemes visszanyúlni a most kialakult helyzet megértéséhez:

Időkorlát nélküli felmentést kapott Magyarország, Szlovákia és Csehország arra, hogy a Barátság kőolajvezeték déli ágán orosz nyersolajat importálhassanak, és az akkori EU-csúcson abban maradtak a tagállami vezetők, hogy amint lehet, megpróbálnak majd leválni az orosz nyersolaj ellátásról az érintett országok (a 2022. márciusi EU-csúcs 2027-re tűzte ki ennek az általános célnak az elérését).

Szlovákia időkorlát mellett exportálhat az üzemanyag hiányos cseh piacra orosz nyersolajból finomított termékeket, ennek időkorlátják már meghosszabbították és éppen 2024. december 5-én, azaz ma jár le.

A jelek szerint az történik, hogy az oroszok a csehek felé szánt nyersolaj szállítást azért állították le kedden, hogy a nyomásgyakorláson keresztül igyekezzenek elérni: a csehek, más tagállamokkal együtt kezdeményezzék a mai (finomított termékekre vonatkozó) határidő kinyújtását, hogy több nyersolajat tudjanak exportálni a szlovákok felé, és így több bevéltet tudjanak realizálni. A cseh kormány viszont nem akarja kezdeményezni a határidő kinyújtását, de úgy van vele, hogy ha Szlovákia, illetve Magyarország, vagy más tagállamok ezt kezdeményezik, akkor nem áll ellent, de inkább más irányból akarja megoldani a helyzetet.

Egyelőre nem világos, hogy hova fut ki az ügy, és az is lehet, hogy az olajszállítások körüli orosz-cseh kötélhúzásba egyéb elemek is belevegyülnek.

Így például a németek felőli nyomás is lehetséges a csehek felé a többlet olajszállításokra, emellett az is elképzelhető, hogy a Gazprom gázszállításokkal kapcsolatos végrehajtási ügyeket görgetik egymás között a cseh, szlovák és magyar cégek, amelyben a nagypolitika is szerepet játszik.

Egyelőre annyit tudunk, hogy a cseh Unipetrol szóvivője ma azt nyilatkozta a Reuters tudósítása szerint: immár harmadik napja hivatalosan nem ismerik az okát annak, hogy az oroszok miért nem szállítják nekik a megszokott nyersolaj mennyiséget, amiről hivatalosan is tájékoztatták a cseh kormányt. Erre reagálva a cseh kormány szerdán 330 ezer tonna nyersolajat már felszabadított a stratégiai tartalékból. A lengyel Unipetrol tulajdonában álló litvinovi olajfinomítónak a saját tartalékai még kb. egy hétig elegendőek, és közben támaszkodhat az olaszok és németek felőli IKL-TAL vezetéken eljutó mennyiségre is, így kifelé úgy tűnik, hogy nem aggódnak. A minap azt jelezték a csehek, hogy jövő júliusra egyébként is teljesen leválnak az orosz vezetékes olajimportról, mert befejeződik az IKL-TAL kapacitásbővítés.

Közben a szlovák kormány egyelőre csendben van (állítólag tegnap a szlovák és az orosz energetikai vezetés Oroszországban egyeztetett), ahogy a Mol tulajdonában álló Slovnaft is, noha a finomított termékek csehországi exportja, illetve a mai határidő utáni esetleges kiesése intenzíven érintené a profitját, akárcsak az oroszokat az olajszállítás utáni árbevétel kiesése.

A mai határidő hosszabbítását hivatalosan az új uniós külügyi biztosnak, az erősen oroszellenes Kaja Kallasnak kellene kezdeményeznie a tagállamok összessége felé. Amint a hírügynökség beszámolója jelzi névtelen források alapján: a napokban további tárgyalások lesznek még a tagállamok között, hogy a kialakult helyzetet kezeljék.

