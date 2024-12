Reálkeresetek és termelékenység

Az elmúlt években nem sikerült kitörni abból a csapdából, hogy a gyors reálbérnövekedés közgazdasági alapjait nem teremtettük meg hasonlóan gyors termelékenységnövekedéssel - állapítja meg írásában Mellár Tamás.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A 2025-ös költségvetési törvény parlamenti vitája során Varga Mihály miniszter úr az expozéjában többek között azt is megemlítette, hogy az elmúlt 14 esztendő kiemelkedő gazdasági eredménye volt a reál GDP 40 százalékos növekedése. És valóban, a hivatalos statisztikák is ezt támasztják alá: 2010-hez képest a GDP volumenindexe 2023-ra 1,39 lett, s ha ehhez még hozzáadjuk az idei évre előirányzott 0,8 százalékos növekedést, akkor éppen 40 százalékos növekedést kapunk.

Hasonlóképpen a komoly eredmények között említette a pénzügyminiszter úr a foglalkoztatás növekedését is, hiszen a 2010-es 3 millió 926 ezer főről 2023-ra 4 millió 765 ezer főre nőtt a foglalkoztatottak száma. Az idei esztendőben kismértékben ugyan csökkent, de még így is eléri a 4 millió 700 ezer főt. Ez pedig összességében 20 százalékos foglalkoztatás növekedést jelent.

Mindkét említett makromutató igen-igen pozitív képet mutat a magyar gazdaság közel másfél évtizedes teljesítményéről. De gyorsan tegyük hozzá, hogy csak akkor, ha külön-külön nézzük őket. Ha ugyanis a kettőt együtt szemléljük, akkor

óhatatlanul felmerül, hogy miként is alakult a munkatermelékenység a 2010 utáni időszakban.

Elosztva a GDP-volumenindexét a foglalkoztatás növekedési indexével, azt kapjuk, hogy a munkatermelékenysége mindössze 17 százalékkal növekedett az elmúlt 14 esztendőben. Ezt erősíti egyébként a KSH hivatalos számítása is, amely szerint 2010-ben (kerekítve) 7 millió forint, 2022-ben pedig 8 millió forint volt az egy foglalkoztatottra jutó GDP (2010-es árakon). A két érték hányadosa 1,148, tehát 14,8 százalékos termelékenység növekedés valósult meg.

Alapul véve a 2010-24-es időszakra adódó 17 százalékos termelékenység-növekedést, ez évi átlagos 1,15 százalékos növekedést jelent. Ezzel a mutatóval azonban nem nagyon lehet dicsekedni semmilyen nemzetközi összehasonlításban. A balti államok, vagy Románia például sokkal magasabb, 3-4 százalékos éves termelékenységnövekedést ért el ugyanebben az időszakban. Az Eurostat adatai szerint 2010-ben a magyar termelékenység az EU-átlagának 74,3 százalékát érte el, 2023-ban viszont már csak a 73,3 százalékát, miközben Románia 54,4 százalékról 84,2 százalékra, Lettország 59,4 százalékról 72,7 százalékra, Lengyelország pedig 69,8 százalékról 82,7 százalékra javította a termelékenységét a jelzett időszakban.

Az alacsony hazai termelékenységnövekedés azért állt elő, mert a gazdaságpolitika rendre az extenzív növekedési politika mellett köteleződtek el. Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a növekedés forrása a többletmunka és pótlólagos tőke bevonása lett. Alacsony hozzáadott értékű termelés vált jellemzővé, építőipari és összeszerelő termelés, amely arra ugyan alkalmas volt, hogy felszívja a munkaerő tartalékokat, de arra már nem, hogy hatékony foglalkoztatást biztosítson. A gazdaságpolitika tudatosan választotta ezt az extenzív növekedési modellt, még csak esélyt sem adva az intenzív modellre való áttérésre, mert annak feltételeit, a korszerű magas színvonalú oktatást és szakképzést, valamint az egyetemi és tudományos kutatói autonómiát nem teremtette meg, ellenkezőleg azokat minden eszközzel gátolta. Ezért tehát jelentős változás, vagy áttörés nem várható a közeljövőben a termelékenység területén.

De a költségvetési vita kapcsán elindított történetünknek további folyománya is van. Míg 2010-ben a bruttó átlagkereset 202 ezer 525 forint volt, addig 2023-ban már 571 ezer 182 forint és 2024 szeptemberében 627 ezer 400 forintra emelkedett. A nominális keresetek háromszorosra emelkedése pedig még a 84,5 százalékos egész időszakra vonatkozó fogyasztói áremelkedés mellett is 60 százalék feletti reálkereset növekedést jelent. Persze csak a nagy átlagot tekintve és csak az öt főnél többet foglalkoztatott vállalkozásoknál dolgozók esetében. Mindezzel együtt nem vitatható el, hogy jelentős reálkereset növekedés valósult meg az elmúlt 14 esztendőben.

A probléma csak az, hogy ha ezt összevetjük az igen alacsony (17 százalékos) termelékenység növekedéssel, akkor rögtön kiviláglik az a meztelen igazság, hogy sokkal több jövedelem áramlott ki, mint amennyivel bővült a felhasználható terméktömeg. A főirányú közgazdaságtan egyik alaptézise, hogy versenypiaci feltételek között a reálkeresetek növekedése meg kell, hogy egyezzen a termelékenység növekedésével. Ezt a tételt persze nem kell feltétel nélkül elfogadni, (már csak azért sem, mert hol vagyunk mi a versenypiaci feltételektől), de annyi minden bizonnyal megállapítható, hogy a két növekedési index nem szakadhat el egymástól végletesen. Hiszen végső soron csak azt lehet elfogyasztani, amit megtermeltek.

A mellékelt 1. ábra azt mutatja, hogy évenként miként alakult a reálkeresetek és a termelékenység indexe 1998 és 2023 között.

1. ábra: A reálkeresetek és a termelékenység alakulása 1998 és 2023 között

Az ábra jól mutatja, hogy az évek többségében meghaladta a reálkeresetek növekedése a termelékenység növekedési ütemét. Különösen szembetűnő ez 2011 után, amikor tartós és jelentős eltérés alakult ki a két index között. 2021 után azonban már nem érvényesült ez a tendencia, mi több, 2023-ra már jelentősen csökkent a reálkeresetek dinamikája. A hivatalos kormányzati magyarázat szerint a Covid-járvány és a háború okozta válság miatt történt mindez. Kétségkívül ez a két ok is belejátszhatott a csökkenésbe, de nem lehet mindent erre fogni. Ugyanis a 2014-19 közötti időszak – amelyet kormányoldalon szívesen neveznek aranykornak – komoly felhasználási feszültséget generált azáltal, hogy a reálkeresetek növekedése jelentősen és tartósan meghaladta a termelékenység növekedését. És nyilván a feszültség enyhítésére irányuló kormányzati szigorítás is hozzájárult ahhoz, hogy záruljon az olló a két index között.

S ezen a ponton megkerülhetetlenül felmerül az a kérdés, hogy

miként volt lehetséges egyáltalán az, hogy ilyen hosszú ideig és ilyen jelentősen eltérjen egymástól a termelékenység és a reálkeresetek növekedése.

Több tényező is szerepet játszott ebben. Mindenekelőtt az, hogy az aranykornak nevezett időszakban igen jelentős mennyiségű EU-s támogatás érkezett Magyarországra, amely fedezetet tudott nyújtani a jövedelmektől elmaradó termelésre. Másodsorban pedig az, hogy valójában makroszinten nem is olyan nagy a reálkeresetek növekedése, mint amit a hivatalos statisztikai adatok mutatnak. Ugyanis a KSH az átlagkereseteket a közelmúltig az öt főnél többet foglalkoztató vállalkozások adataiból számolta, kihagyva az átlagszámításból a kisvállalkozásokat, ahol a bérek jóval alacsonyabbak. Tehát a finanszírozandó különbség is kisebb makroszinten, mint ami a 60 százalékos reálkereset és 17 százalékos termelékenység növekedésből következne.

A bérvitáról

A keresetek alakulása az elmúlt években többször váltotta ki a közgazdászok figyelmét. Több közgazdász rámutatott, hogy a hazai bérnövekedést illetően az egyes statisztikák gyökeresen eltérő képet mutatnak. Dedák István értékelte a jelenséget a Portfolio-n, és arra jutott, hogy a korábbi megállapításával összhangban az ellentmondás továbbra is fennáll. A KSH szakértőinek írása is erre a vitára reflektált, és ebből kiderül, hogy az IMS szerinti bértömeg-emelkedés jóval meghaladja az NSZ által mért ütemet, amely utóbbi igyekszik kiszűrni a fehéredés hatását. A jelenségről más közgazdászok is írtak, például Nobilis Benedek itt, Oblath Gábor itt, Eppich Győző pedig itt.

De azért a különbség mégis kialakult és jelentős nem elhanyagolható nagyságú. A kérdés továbbra is megmaradt, az EU-s támogatásokon túl még milyen tényezők jöhetnek számításba a makroszintű azonosság érvényesüléséhez? További három tényező jöhet még számításba. Ezek közül az egyik, hogy a bérek a profitok rovására növekedtek, tehát egy jelentős jövedelem-újraelosztás ment végbe az elmúlt másfél évtizedben. A makroszámok (Integrált Nemzeti Számlák) azonban nem igazolják ezt, mert míg 2010-ben a profitok (működési eredmény) a GDP-nek 32,5 százalékát, a bérek (munkavállalói jövedelmek) pedig a 43,8 százalékát tették ki, addig 2023-ban a profitok 36,5 százalékot, a bérek pedig 40,9 százalékot tettek ki. Szó sincs tehát arról, hogy a GDP-tortából egyre nagyobb rész jutna a munkavállalóknak, sőt ellenkezőleg: egyre kevesebb jut. (A tendencia változatlan marad akkor is, ha a vegyes jövedelmeket a munkavállalói jövedelmekhez soroljuk be.)

S végezetül marad finanszírozási tényezőként az államadósság. A mellékelt 2. ábrán együtt láthatjuk az államadósság növekedési indexét, valamint a reálkeresetek és a termelékenység növekedési indexének különbségét (termelékenységi gap) 2010 és 2023 között. Ez utóbbi különbség azt mutatja, hogy milyen mértékben terjeszkedett túl a reálgazdasági lehetőségeken a keresetek bővülése. Látható, hogy viszonylag jól illeszkedik a két adatsor egymáshoz, azt jelezve, hogy a kiáramló jövedelemtöbblet adósságnövekedést okoz. Csak két komolyabb eltérés látszik az együttmozgási tendenciától, egyfelől a 2010-es év, amikor még érvényesült a világválság miatti hitelfelvétel hatása, másfelől pedig a 2020-as év, amikor a Covid-járvány miatti válság felerősítette az államadósság növekedését.

2. ábra: Az államadósság növekedése és a termelékenységi rés alakulása 2010 és 2023 között

A gazdaságpolitika - különösen 2010 környékén - többször fogadkozott, hogy a magyar állam nem vesz fel azért hiteleket, hogy a fogyasztást finanszírozza. Hát a számok nem ezt mutatják, beleestük a korábbi kormányok (Kádár, Medgyessy, Gyurcsány) hibájába: a rövidtávú népszerűség fenntartása érdekében feláldoztuk az ország hosszú távú érdekeit.

Félreértés ne essék, én nem azt kárhoztatom, hogy a kormányok több pénzt akarnak adni az embereknek, magasabb jövedelmeket biztosítani a dolgozóknak, hanem azt, hogy ennek a reálgazdasági feltételeit nem teremtik meg. Mert nem a munkásemberek tehetnek arról, hogy olyan gazdasági rendszerben dolgoznak, amelyik alacsony termelékenységet biztosít csak és olyan termelési rendszerekben működnek közre, amelyek csak alacsony hozzáadott értéket tudnak produkálni, elzárva ezzel annak a lehetőségét, hogy olyan dinamikus béremelések valósulhassanak meg, amelyeknek a fedezetét ők meg is termelték.

A szerző közgazdász, statisztikus, országgyűlési képviselő.

Címlapkép forrása: Portfolio