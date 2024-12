A célegyenesben kaszálta el a kormány egy új, tiszta üzemanyag januári bevezetését

A magyar kormányban meg volt a hajlandóság, hogy 2025-től bevezesse itthon is a tisztán növényi alapú biodízelt, és az ehhez szükséges jogi módosítások a Magyar Ásványolaj Szövetség munkacsoportjának köszönhetően be is kerültek a 2025-ös adócsomagba, ahonnan azonban meglepetésre közvetlenül azelőtt ki is kerültek, hogy az adócsomag a parlament előtt landolt volna – tudta meg a HVG . Egyelőre nem tudni, hogy mikor kerül bevezetésre ez az új üzemanyag fajta Magyarországon, amely a környékben több országban is kapható, és fokozott érdeklődés mutatkozik iránta főként a kamionosok körében, részben a beszállítók, ellátási láncok zöldítési kényszere miatt is.