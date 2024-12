Lindner Attila a Kézdi Gábor-díj idei nyertese

Lindner Attila kapta a Kézdi Gábor-díjat a munkaerőpiaci kutatások területén elért kimagasló eredményeiért. A kutatásai főként a minimálbér-politika és a társadalombiztosítási rendszerek hatásaira összpontosultak.

Lindner Attila kapja 2024-ben a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (MKE) Kézdi Gábor Kiváló Fiatal Kutató Díját.

A díjat olyan fiatal magyar kutató kaphatja meg, aki egy témában írt több kiemelkedő fontosságú tanulmánya révén elősegítette a szakpolitikai lehetőségek jobb megértését és alkalmazását a világban.

Kézdi Gábor 2021-ben fiatalon elhunyt közgazdász, úttörő szerepet játszott a tényalapú közpolitikai elemzés magyarországi meghonosításában. A Corvinus, a CEU, a University of Michigan és a volt MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa volt, aki tanárként és kutatóként egyaránt maradandót alkotott. Az osztályterem volt Kézdi Gábor igazi otthona, ahol diákok százait inspirálta a társadalomtudományok és az adatelemzés iránti szenvedélyével. Halála előtt nem sokkal jelent meg Békés Gáborral közösen írt nagy sikerű tankönyve, Data Analysis for Business, Economics and Policy címmel a Cambridge University Press gondozásában, amely idén magyarul is megjelent.

Kutatásait olyan nagy társadalmi kérdések vezérelték, mint a társadalmi és oktatási esélyegyenlőség. Jelentős eredményeket ért el a roma fiatalokat érő diszkrimináció elleni beavatkozások vizsgálata, valamint az adatelemzési módszerek fejlesztése terén. Legutóbbi munkái az öregedés gazdaságtanával, a kognícióval és a kockázatvállalással foglalkoztak. Kutatásai a közgazdaságtan legnemesebb hagyományait tükrözik, keresve a nagy kérdéseket, és a lehető legjobb módszerekkel választ adva rájuk.

Lindner Attila a University College London közgazdaságtan professzora, elismert kutató a munkaerőpiaci kutatások területén,

azon belül különösen a minimálbér-politika és a társadalombiztosítási rendszerek hatásainak vizsgálatában. Egyetemi tanulmányait a Corvinuson, a Rajk Szakkollégiumban, a Central European University-n folytatta, a University of California Berkeley-n doktorált. Munkái a legnevesebb folyóiratokban láttak napvilágot, köztük a Quarterly Journal of Economics-ban és az American Economic Review-ban. A minimálbér és a foglalkoztatás összefüggéseit vizsgáló tanulmánya (“The effect of minimum wages on low-wage jobs”, társszerzők: Cengiz, Dube, és Zipperer, The Quarterly Journal of Economics 134 (3), 1405-1454) különösen nagy hatást gyakorolt a közgazdaságtani kutatásokra (a hivatkozások száma már meghaladja az 1800-at). A szerzők ebben többek között megmutatták, hogy a minimálbér-emelés középtávon nem feltétlenül csökkenti az alacsony bérű állások számát.

Lindner Attila olyan vezető közgazdászokkal dolgozott együtt, mint Arindrajit Dube és Christian Dustmann, de társszerzői között több kiváló magyar közgazdász is szerepel, többek között Bíró Anikó, Harasztosi Péter, Muraközy Balázs, és Reizer Balázs. Számos munkájában magyar adatokat is használ. Kutatásai nemcsak az akadémiai diskurzust formálták, hanem a szakpolitikai döntéshozatalban is jelentős szerepet játszottak. Eredményeit a nagy médiaplatformok közül a The New York Times, a Vox, a Financial Times és a Bloomberg is kiemelte.

A díjat az MKE 2024. december 20-án pénteken adja át, 13:30-kor a CEU épületének auditóriumában (Budapest 1051, Nádor u. 15.). A díjátadót Lindner Attila előadása követi, Minimálbér a 21. században címmel. Az előadásra szeretettel várjuk a sajtó képviselőit is. Kérdésekkel, kérésekkel (pl. interjú Lindner Attilával) kapcsolatban az elnokseg@mktudegy.hu címen vehetik fel velünk a kapcsolatot.

