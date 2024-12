Orbán Viktor Donald Trumppal és Elon Muskkal találkozott

Portfolio 2024. december 09. 22:51

A magyar kormányfő tájékoztatása szerint délután Mar-a-Lago-ban találkozott Donald Trumppal és Elon Muskkal. Szijjártó Péter Facebook-oldalán megjelent képek szerint a külügyminiszter is elkísérte az Egyesült Államokba Orbán Viktort, valamint jelen volt Trump leendő nemzetbiztonsági tanácsadója is. Később Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt sorolta fel az MTI-nek, hogy a megbeszélésekre kik kísérték el Orbán Viktort. Ebből a tájékoztatásból pedig már az is kiderült, hogy a tárgyalásokon részt vett Jászai Gellért, a 4iG elnöke is.