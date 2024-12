Itt az új boldogság ranglista - Szerinted hol vannak a magyarok a listán?

Ha a pénz nem is, a megtakarítás biztosan boldogít – derül ki az NN Longevity kutatásából. Márpedig mindkettőre – több megtakarításra és több boldogságra – szükségünk lenne, mivel nálunk jóval alacsonyabb a boldogságszint, mint a régió többi országában.

Tízes skálán mennyire érzi magát boldognak, mennyire elégedett az életével?

– többek között ezt a kérdést tette fel az NN Longevity kutatása 11 országban. Az eredmény szerint nemcsak a nyugat-európai országokhoz képest, de a régió népeihez képest is érezhetően negatívabban ítéljük meg a helyzetet.

Magyarország átlagos boldogság-pontszáma tízes skálán 5,4, míg ugyanez az érték Szlovákiában és Lengyelországban 5,9, Romániában és a cseheknél pedig 6,4 pont.

A magyarok esetében a trend is negatív, mivel a három évvel ezelőtti boldogság-pontszámhoz képest idén 0,3 ponttal alacsonyabb is lett az átlag. Sőt, a boldogságkilátásainkat tekintve is leghátul búslakodunk a régiós listán: arra a kérdésre, hogy tíz év múlva mennyire lesz boldog, a magyarok tízes skálán 5,9 pontot adtak, a szlovákok 6,2-t, a csehek és a lengyelek 6,4-et, a románok pedig egyenesen 7 pontot.

Azt gondolnánk, hogy a szubjektív boldogságérzet az életkor emelkedésével folyamatosan csökken, de ez csak részben igaz. Bár a 18-34 éves korosztály adta a legmagasabb átlagos boldogság-pontszámot (5,8 pont), de őket nem a következő korcsoport, hanem az 50-64 évesek követik 5,5-ös átlaggal. Érdekes módon a 35-49 éves korosztály átlaga ennél alacsonyabb, 5,3 pont lett, vagyis ennek a korosztálynak a feltételezettnél több gond nyomja a lelkét. A legkevésbé boldog generáció a 65 év felettieké, akiknek a boldogság-pontszáma mindössze 5,2.

Az eredmények alapján egyértelműen elmondható, hogy a pénzügyi biztonságérzet nagyon jelentős mértékben hozzájárul a boldogságérzethez.

Azon magyar válaszadók, akiknek van legalább hat havi félretett pénzük, jóval boldogabbnak érezték magukat, mint azok, akik nem rendelkeznek tartalékkal.

Tízes skálán mérve a három hónapnál kevesebb időre elegendő megtakarítással rendelkezők és azok, akiknek egyáltalán nincs félretett pénzük 4,8, míg a legalább hat havi megtakarítással rendelkezők 6,4 pontot adtak arra a kérdésre, hogy mennyire boldogok. Az önmagunkkal való elégedettségre szintén jelentős hatással van a megtakarítás: a félretett pénzzel nem rendelkezők átlagosan 5,1, míg a legalább hat havi tartalékkal rendelkezők 6,7 pontot adtak maguknak.

A magyar válaszadók szerint a tartalmas élet öt alapvető feltétele

a nyugalom és kevesebb stressz (61 százalék említette),

a szeretteinkkel való időtöltés (56 százalék),

az egészséges életmód (54 százalék),

a jelenlegi anyagi jólét (50 százalék) és

a jövőbeni pénzügyi biztonság megteremtése (46 százalék).

A jövőt és a nyugdíjas éveket tekintve a nyugodt és stresszmentes öregedéshez a magyarok 63 százaléka szerint szükséges az életünk végéig kitartó anyagi biztonság. Bár ezt jól látjuk, mégis csak minden ötödik magyar mondja azt, hogy eleget tesz félre havonta a gondtalan nyugdíjas évekre. Mindezek fényében, talán nem is meglepő, hogy a boldogság-lista végén állunk a régióban - közölte az NN.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images