Megszólalt a neves pénzember: jön a történelem legnagyobb összeomlása

Mindig is nagy ellenlábasa volt a hagyományos pénzügyi rendszernek Robert Kiyosaki, a megmondóember gyakran teszi közzé ezzel kapcsolatos fejtegetéseit az X-en. A mostani posztjában az a legérdekesebb, hogy

ezúttal új "bűnösöket" talált, akik miatt jöhet a következő nagy összeomlás, mégpedig a boomereket.

Kiyosaki a múltba merengve megjegyzi, hogy a boomerek miatt robbant fel (boom!) az ingatlan-és a részvénypiac is az 1970-es években, a mostani évtizedben pedig ennek a generációnak az eltűnése a két terület összeomlását fogja elhozni magával.

Írásában a fiatalokat, egész pontosan a boomerek gyerekeit szólítja meg a guru: azt javasolja nekik, hogy nyaggassák szüleiket az ingatlanjaik eladásával az összeomlás előtt, a pénzből pedig vegyenek aranyat, ezüstöt és bitcoint - legyenek proaktívak és gazdagodjanak meg, ugyanis

jön a történelem legnagyobb összeomlása.

BOOMERS are SOL:When stock market burstsBOOMERS will be BIGGEST LOSERS.BOOMERS have been lucky. In 1970s BOOMERs caused real estate market to BOOM. In 1970s BOOMERs 401ks caused stock and bond market to BOOM.In 2020s BOOMERs old age will cause real estate and {:url}