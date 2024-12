Történelmi csúcson a kávé ára, ezt már a fogyasztók is megérezhetik

A kávé ára rekordmagasságba emelkedett a New York-i tőzsdén, ami a globális kínálati problémák miatti aggodalmaknak tudható be. Az idei év egyik legforróbb árucikkévé vált termék árfolyama jelentős mértékben megugrott, ami komoly hatással lehet a fogyasztói árakra is - írta meg a Bloomberg