Sok magyar már így gyógyul - Mit tudnak, amit mások még nem?

Évek óta arról írok a Portfolio hasábjain, hogy egyre több cég különbözteti meg magát azzal, hogy munkavállalói számára szolgáltatás-alapú egészségbiztosítást vezet be. A helyzet azonban megváltozott. Ma már azt tapasztalom, hogy sok vállalat azért keresi az egészségügyi megoldásokat, mert nem akar lemaradni. A munkavállalók is egyre többször kérdezik az állásinterjún: „egészségbiztosítás van?” Van bizony! Bemutatom a lehetőségeket, sok szempont szerint osztályozva.

Idén ősszel, a hazánkban már régóta ismert NN Biztosító is bemutatta a szolgáltatás-alapú egészségbiztosítását. Régóta nem volt új piacra lépő, ezért gondoltam ebben az ’évfordulós-bevezetős’ időszakban egy piaci áttekintés sokaknak jól jöhet. Igazából két új szereplő is van, mert a szó szoros értelmében a Medicover új biztosítója, a Medicare Biztosító is új piacra lépő. Lássuk a friss helyzetet.

Egészségbiztosítási évforduló

Tapasztalatom szerint az érintett vállalatokat két csoportba lehet sorolni: az egyik, ahol az egészségbiztosítás bevezetésekor munkavállalók tájékoztatóján átment az üzenet, a szándék és a szolgáltatás használatának módja és a kollégák rendben mennek is orvoshoz. Ezeknél a cégeknél az új évfordulós ajánlat sokszor hozott meglepetést, mert ez egy olyan piac, ahol a biztosítók az árakat hozzáigazítják a tényleges felhasználási számokhoz (leánykori nevén a kárhányadhoz). Ezek az akár jelentős díjemelések HR oldalon általában megértésre találnak, hiszen legtöbbször alá vannak támasztva konkrét statisztikákkal, sőt sokszor forintra pontos költésekkel is, de a menedzsment többi tagja ritkán szokott a számok mögé nézni, így lehetnek hirtelen negatív döntések is. Ilyenkor évfordulós tendert szoktak kezdeményezni bele sem gondolva abba, hogy az új ajánlatok esetén a többi biztosító első kérdései a következők: van már meglévő biztosítás? Milyen a kárhányad? Egyszóval szerencsésebb a meglévő biztosítóval egyezkedni, a tartalmat átgondolni. Egyre többször alakítunk ki önrészes csomagokat is, ami már nem számít eretnekségnek és a tapasztalatok szerint jelentősen csökkenti a kárhányadot. Úgy gondolom: mindig van mozgástér.

A társaságok másik csoportja, ahol a bevezetéskor nem mentek át az üzenetek a szolgáltatásról (vagy nem is volt megfelelő bevezetés a szolgáltató vagy közvetítő részéről), így a felhasználási számok alacsonyak maradtak. Ilyenkor az évfordulós ajánlatok 0-15% között indexálást tartalmaznak, de egyes esetekben akár kármentességi bónuszt is kaphat a cég. A vezetőség örül, hogy az árak nem emelkednek, de közben maga a cél nem ez volt, hanem a szükség esetén gyors, magas színvonalú ellátás. Ez az üzenet biztos, hogy minden munkavállalóhoz eljutott?

16 éve foglalkozom vállalatok egészségbiztosításával és általánosságban el tudom mondani, hogy a felhasználási számokat sokkal jobban befolyásolják a bevezetés körülményei (írásos, szóbeli, online, plakát stb.), mint az, hogy a kollégáknak milyen a végzettsége vagy hol laknak. Természetesen vannak rettegett kárhányadú ügyféltípusok, mint például a Váci úti irodafolyosóban székelő, alacsony átlagéletkorú, számítógép előtt ülő (gyakran SSC) cégek. Általában azonban a céges egészségbiztosítások felhasználási számai átlagosan 1,5-2 ellátás/fő/év körül vannak.

Egészségbiztosítás bevezetése

Mindegy, hogy évfordulós tender miatt vagy csak most érkezett el az idő, ha új céges egészségbiztosítást szeretnénk bevezetni, akkor közel 10 ajánlat közül tudunk választani. Ezúttal 8 ajánlatot hasonlítottam össze, amelyek nagyjából egy árfekvésben, hasonló tartalommal, de 1-1 aprónak tűnő különbséggel versenyeznek a vállalatok kegyeiért. Például a MediHelpet azért hagytam ki a táblázatból, mert ők nemzetközi ellátás nyújtanak és ezért cserébe a többieknél jóval magasabb árfekvésben érhetőek el.

Az összehasonlítási szempontok közül rögtön az első és egyik legfontosabb: a szolgáltatásszervező szerepe. Ők ugyanis azok, akik a ténylegesen felelnek az ellátás megszervezéséért, ők vannak a telefon másik végén, üzemeltetik az ügyfélportált (már akinek van), sőt a kifizetések is rajtuk keresztül történnek. Egészségbiztosítás választásakor ez egy kritikus kérdés, hiszen a szolgáltatásszervezőn múlik, hogy hány helyszínen tudják a kollégák igénybe venni az ellátást, foglalható-e online időpont, milyen gyorsan veszik fel a telefont a call centerben és végül a legfontosabb: a callcenter hány napon belül biztosít időpontot panasz esetén. A legtöbb szervezőnél manapság már 1-5 munkanap alatt el lehet jutni orvoshoz, ami szerintem jónak mondható. Kétség kívül a fentiek alapvetően határozzák meg a munkavállalói élményt.

A kollégák elégedettségét még az is befolyásolja, hogy el tudnak-e menni nem szerződött partnerekhez is vagy akár gyors saját szervezésű ellátásoknál utólagos térítést kérhetnek-e. Ezek a funkciók már nem mindenhol elérhetők vagy esetleg korlátozva vannak.

Manapság alapkövetelmény, hogy a szerződéskötés pillanatában a kollégáknál már meglévő betegségeket minimum részben, de ha lehet, egészében vállalják a biztosítók.

A piaci ajánlatok között számtalan apró különbség található, ami a cég igényeitől függően végeredményben mégis jelentősek lehetnek. Az árakat is jelentősen befolyásolják, ami miatt egy újonnan bevezetett egészségbiztosítás havi 7-12e Ft között érhető el a cégek számára, fejenként. Nézzünk pár aprónak tűnő különbséget és pár fontos extrát.

Extrák és különbségek

Mostanában gyakran kérnek tőlem vállalatok mentális támogatási szolgáltatást és sokszor előfordul, hogy ezt az egészségbiztosításba kérik beépíteni. Aprónak hat, de fontos különbség, hogy ezt az adott szolgáltató pszichiátriai ellátásban, pszichológiai ellátásban, online vagy személyesen és hány alkalommal tudja nyújtani. Legtöbb esetben ezt külön kérni kell, nem automatikusan a csomag része.

Többször találkoztam ebben a szezonban azzal, hogy egy cégnek vagy prevenciós szűrésre vagy egészségbiztosításra volt csak pénze. Nehéz kérdés, hiszen mindkettő fontos. Egyes biztosítók megoldást nyújtanak arra, hogy egy alap egészségbiztosítás mellé a kollégák maguk dönthetik el, hogy önköltségen vesznek-e prevenciós szűrést. Ezzel a megoldással a szűrésen való részvétel kategóriákkal jobb, mint más esetekben.

Gyakran igényelt extra a házivizit szolgáltatás, a terhesgondozás, komolyabb fekvőbeteg csomag és a családtagok csatlakozásának a lehetősége is.

A prevenciós szűrések terén a piaci szereplők széles skálán mozognak. Ez egy elég bonyolult kérdés, ezért a táblázatból idén inkább kihagytam. Szűrés mindenkinél kérhető, de nem mindegy, hogy fix csomagok vannak vagy azok egyénileg összeállíthatóak. Az új piacra lépők is felismerték ezt az igényt, ezért egyre nagyobb az ügyfelek mozgástere ezen a téren is. Tapasztalatom szerint, ha minden munkavállalónak azonos szűrési csomagot adunk, akkor ott sajnos alacsony a megjelenési arány. A részvétel száma jelentősen növelhető azzal, ha a kolléga egyedileg tudja kialakítani a szűrési csomagját vagy kitelepült szűrést vezetünk be busszal, ami sok helyen szintén az egészségbiztosítás részévé tehető.

Összefoglalás

Aki idáig eljutott a cikkben, láthatja, hogy egy cég számára a megfelelő szolgáltató kiválasztása és az ideális csomag kialakítása megfelelő felkészültséget kíván.

4-5 ajánlat összehasonlítása nélkül nem érdemes döntést hozni.

Az egészségbiztosítás a mai juttatások között megkerülhetetlen szereplővé vált, az árak és a szolgáltatások között jelentős eltérések vannak.

A nap végén azonban az egyik legfontosabb dolog ezen az úton megvalósul: a munkáltató gondoskodik a munkavállaló egészségének megőrzéséről.

Végül is mi fontosabb van az egészségnél?

