Már a személyinket sem kell magunkkal vinni: mutatjuk, mit vált ki a Digitális Állampolgárság

Szeptemberben élesedtek a Digitális Állampolgár alkalmazás funkciói: az app segítségével mobiltelefonnal is igazolhatja magát az ember, nem kell magánál tartania a személyi igazolványát, illetve a többi személyes és gépjárműadatot is megtalálhatja helyen, így szükség esetén nem kell a különböző kártyákat előkeresni. Az alkalmazáson keresztül már most egy kattintással foglalható időpont kormányablakba vagy kérhető erkölcsi bizonyítvány, de jövőre előreláthatóan további funkciókkal bővül. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a Digitális Állampolgárság Programról.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, idén szeptember elején indult el a Digitális Állampolgárság Program (DÁP): a kezdeményezés alapja egy mobiltelefonos alkalmazás, amivel egyre több ügyet lehet intézni sorban állás nélkül.

A program igénybevételéhez először az alkalmazás letöltésére van szükség. Ha valaki letöltötte az appot, és a szükséges regisztrációt is elvégezte a kormányablakban, akkor néhány nap alatt kap egy értesítést a mobiljára, onnantól kezdve pedig ügyintésére és digitális azonosítóként is használhatja az alkalmazást.

A szeptemberben megjelent Digitális Állampolgár alkalmazásban már jelenleg is több funkció működik:

az appban található QR kóddal igazolható a személyazonosság személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett;

szintén a QR kóddal, egyszerűen bejelentkezhetünk az állami weboldalakra és alkalmazásokba felhasználónév és jelszó megadása nélkül;

egy helyen megtalálható benne az összes fontos személyes adat, például a TAJ szám, az útlevélszám és a gépjármű adatok;

egy gombnyomással igényelhetünk digitális erkölcsi bizonyítványt;

az alkalmazáson keresztül egyszerűen, mindössze pár kattintással foglalhatunk időpontot a kormányablakokban a legnépszerűbb ügytípusokra.

Az applikációt a Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása szerint már az első két hétben közel 140 ezren töltötték le, 48 ezren regisztráltak hozzá, 30 ezren pedig használták is valamire. Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebook posztja szerint a letöltők száma november végére elérte a 400 ezret is.

Jövőre jöhet a teljesértékű digitális adattárca

Az alkalmazás év végén és a jövő év során több fontos funkcióval is bővül majd:

2024 végétől elérhető lesz a digitális aláírás és 2025 év elejétől a szelfis azonosítás;

februártól lehetőség lesz a személyes adatok - például a TAJ szám - hiteles továbbítására;

júniusban megtörténik a piaci szolgáltatók csatlakozása;

júliusban pedig hozzáadásra kerül az ePapír szolgáltatás, ami életesemény alapon csoportosítja majd az ügyintézési lehetőségeket, és amin keresztül lehetőség nyílik majd magánszemélyeknek a használtgépjármű-eladáshoz vagy -vásárláshoz kapcsolódó ügyek intézésére.

A digitális aláírásnak köszönhetően nem lesz szükség arra, hogy kinyomtassuk és kézzel aláírjuk a szerződéseinket és más hivatalos dokumentumainkat, helyette digitális aláírásunkkal hitelesíthetjük ezeket. A DÁP aláírásával hitelesített dokumentumok ugyanolyan bizonyító erejű, közhiteles magánokiratnak számítanak, pont úgy, mint a papír alapúak, és ennek megfelelően az Európai Unió minden tagállamában elfogadottak.

A „szelfis azonosítás” 2025 év elejétől lesz elérhető és az egyszerűbb regisztrációt teszi majd lehetővé: az állampolgárok a személyi igazolvány vagy az útlevél befotózásával és egy szelfivel is regisztrálhatnak majd az alkalmazásba.

Februárjától lehetővé válik a személyes adatok hiteles továbbítása is, amellyel akár az okmányadatainkat – TAJ-kártyánk, adókártyánk, jogosítványunk adatait – is letölthetjük és hitelesítve oszthatjuk meg az appon keresztül,

teljes egészében kiváltva a fizikai kártyákat.

Nyáron több új lehetőség is egyszerre élesedik majd: júniusban megtörténik a piaci szolgáltatók csatlakozása, ezt követően a bankok, közmű- és telekommunikációs szolgáltatók felületeire is be lehet majd jelentkezni a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, és az elektronikus aláírással a piaci szolgáltatók dokumentumait is alá lehet majd írni.

Júliusban elstartol az állampolgári felület, amely magában foglalja a megújult ePapír szolgáltatást is és életesemény alapon csoportosítja majd az ügyintézési lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan szintén 2025 júliusában megjelenik az első „életesemény” is az alkalmazásban: magánszemélyek a használtgépjármű-eladáshoz vagy -vásárláshoz kapcsolódó ügyeiket tudják majd intézni az appon keresztül.

A kormány tervei szerint 2025 utolsó negyedévére a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás teljes értékű digitális adattárcává válik, amelyben minden okmány teljes értékű digitális változata elérhető lesz. Ezenkívül lehetővé válik a jogosultság igazolása a piaci szolgáltatóknál, akik a mobilalkalmazással az életkort és a kedvezményre való jogosultságot is ellenőrizhetik.

Az állam nem fér hozzá több adatunkhoz, mint korábban

A DÁP azért is szükséges, mert 2025. január 16-tól megszűnik az Ügyfélkapu, ugyanis az már nem felel meg teljeskörűen az európai uniós szabályozás azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek. A régi Ügyfélkaput kiváltó Ügyfélkapu+ és a DÁP többek között kiberbiztonsági szempontból is biztonságosabb, emellett pedig leegyszerűsíti az online ügyintézést.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatójában kiemelte: az új alkalmazások sem fognak több adatot tárolni az állampolgárokról, mint az Ügyfélkapu.

Az állam csak azokhoz az adatokhoz férhet hozzá még egy felhatalmazás alapján is, amelyeket egyébként eddig is tárolt és amelyekhez eddig is hozzáfért - ezért tehát többlettudás az állam oldalán nem keletkezik. Az állampolgár a korábbiakhoz képest több adathoz fér majd hozzá, azokat viszont értelemszerűen ő tárolja el a saját dokumentumtárában, amihez az appon keresztül az államnak nincs hozzáférése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A cikk megjelenését Magyarország Kormánya támogatta.