Fontos adózási határidő közeleg, nagyon fontos lépés vár a vállalatokra.

Ugyan az első, globális minimumadóra vonatkozó bevallást még sokára kell benyújtaniuk az érintetteknek, már most is van egy fontos teendőjük. December 31-ig kell bejelenteniük, ha a GloBe kiegészítő adó alanyai, amivel együtt be kell mutatniuk vállalatcsoportjukat is. A 2024-es első bejelentés határideje még idén december 31., melyet ezentúl évente kell majd ismételni.

A most esedékes GloBe-bejelentés keretében a belföldi csoporttagoknak vagy képviselőjüknek a kiegészítő adóalanyiságról szóló adatszolgáltatás és a vállalatcsoport struktúráján kívül fel kell tüntetnie a csoporttagok adatait és minősítését.

A kijelölt képviselő az összes belföldi csoporttag nevében jár el.

Ráadásul, mivel hasonló bejelentési kötelezettség nincs feltétlenül az anyavállalat országában is, hiszen nem mindenki vezetett be ilyen szabályozást, ezért a későbbi szankciók elkerülése érdekében a hazai csoporttagoknak kell erre kiemelt figyelmet fordítaniuk.

A következő időszak pedig már az adókalkulációról fog szólni, amely komoly számviteli és adózási apparátust és nemzetközi szaktudást feltételez. Számolni kell majd a globális minimumadó következményeivel a cégfelvásárlások kapcsán is. A globális minimumadó valamennyi adókedvezményről való döntés esetén is fel fog merülni nem csupán azok számára, akik már a hatálya alá tartoznak, de azoknál is, akik feltételezik, hogy a közeljövőben a hatálya alá fognak kerülni.

Minden cégcsoportnak figyelembe kell vennie a globális minimumadót a beszámoló elkészítésénél és könyvvizsgálatánál, sőt még az évközi jelentések elkészítésénél is.

Elmondható tehát, hogy a globális minimumadó az érintett cégcsoportok életének és döntéseinek szinte minden aspektusát át fogja szőni. Ráadásul mivel az OECD még most is termelni az újabb és újabb iránymutatásokat, ezért a folyamatosan változó jogszabályi környezet is megnehezíti a jóhiszemű jogalkalmazást.

A globális minimumadó a gyakorlatban

A globális minimumadó (GloBE) mérföldkövet jelent a nemzetközi adózásban komplexitásával és kiterjedtségével is. A korábbi adóelkerülés elleni intézkedésekkel szemben, ez már nem csupán az államok között átcsoportosított jövedelemformákra terjed ki, hanem minden jövedelemre kivet egy minimum adó szintet, ezzel egyszerre akadályozva az államok közötti adóversenyt és az adózók alacsony adókulcsú országokba irányuló nyereség transzfereit.

Idén év elején lépett hatályba a globális minimumadót szabályozó hazai jogszabály, melynek alanyai a multinacionális vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoportok tagjai, ha a végső anyavállalat konszolidált éves bevétele az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben eléri, vagy meghaladja a 750 millió eurót.

Számukra egységesen 15%-os minimum nyereségadókulcsot vezettek be 2024-től.

Amennyiben az érintett társaságok effektív adókulcsa nem éri el ezt az elvárt mértéket, a különbözetet a cégcsoportnak meg kell fizetnie. A globális minimumadó azonban nem a teljes adóterhelést veszi figyelembe, hanem csak az elismert nettó nyereség után megfizetettet adókat, az úgy nevezett lefedett adókat.

Az elismert nettó nyereség a csoporttag bizonyos tételekkel módosított adózott eredményét jelenti. Ezek a módosító tételek többek között a nettó adóráfordítások, adómentes osztalék és egyéb juttatás, adómentes tőkenyereség vagy tőkeveszteség, átértékelési módszer szerinti adóköteles nyereség vagy veszteség. A módosító tételek között nettó adóráfordítások is szerepelnek, bár a szabályozás a már adózott eredményt veszi kiindulópontnak.

Az elvárt 15%-os globális minimumadószintet három különböző kiegészítő adó összeszámításával együttesen kell elérni: Az elismert belföldi kiegészítő adót (QDMTT) a belföldi illetőségű csoporttag fizeti majd meghatározott többletnyeresége – mondhatni eredendő adómegtakarítása után. Ha egy országban lévő összes csoporttagra aggregáltan fizetendő effektív adó nem éri el a 15%-ot, és ha az adott ország bevezette a kiegészítő adót.

A jövedelem-hozzászámítási szabály szerinti adót (IIR) a multinacionális vállalatcsoport és a nagyméretű belföldi vállalatcsoport anyavállalata, a nem EU-s végső anyavállalatokhoz tartozó közbenső anyavállalata az alacsony adóterhelésű csoporttagokra határozza meg, és fizeti be a hozzájuk rendelhető részaránynak megfelelően, ha az aluladóztatott leányvállalat országa nem vezette be a kiegészítő adót. Az aluladóztatott kiegészítő adót pedig az aluladóztatott kifizetések szabálya szerint (UTPR) a multinacionális vállalatcsoport további tagjai az olyan aluladóztatott jövedelmek után fizetik, amelyet a jövedelem-hozzászámítási szabály alapján nem vettek figyelembe máshol.

Tehát UTPR-t akkor kell fizetni, ha a két fent említett adót nem szedik be sehol. Vagyis már nem csak az eredeti vagy az anyavállalat országában, hanem bárhol a cégcsoportban (például a testvér vállalatok szintjén) is beszedhető.

Ez biztosítja, hogy a cégcsoportok ne tudjanak kibújni a globális minimumadó hatálya alól azzal, hogy a végső anyavállalataikat olyan országba helyezik át, amelyek nem vezetik be a globális minimumadót.

Mentességek a globális minimumadó rendszerében

A globális minimumadó számításakor a bevezetés időszakában átmenetileg az első 3 adóévben alkalmazni lehet a CbCR mentességeket. Azok a vállalatcsoportok, amelyek készítenek CbCR jelentést, globális minimumadó kalkuláció helyett az ebben a jelentésben közölt adatok alapján igényelhetik például a de minimis mentességet, az egyszerűsített tényleges adómértéken alapuló mentesítést vagy a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó nyereségkivételen alapuló mentességet.

Ez utóbbi alapján a multinacionális cégek Magyarországon megtermelt nyereségének egy részét nem érinti a minimumadó. A nyereség ugyanis csökkenthető a beruházások (elismert tárgyi eszközök), valamint a foglalkoztatás költségeinek (elismert munkavállalók elismert bérköltsége) meghatározott arányéval, amely az átmeneti szabályok alapján

a 2024/2025-ös üzleti évben az elismert tárgyi eszközök értékének 7,8%-a, valamint a munkavállalók elismert bérköltségének 9,8%-a.

Ezen arányok fokozatosan csökkennek majd évről évre.

A kiegészítő adó bevezetése hazánkban

A minimumadó szint elérése érdekében hazánk bevezette a kiegészítő adót (QDMTT), amely biztosítja, hogy a szabályozásból fakadó többletbevétel Magyarországon maradhasson, továbbá erősíti a jogbiztonságot, hiszen a nemzetközi szabályozás rendelkezéseit a hazai viszonyokra elsődlegesen a hazai hatóságoknak kell értelmezniük. Ahol ez észszerűen megvalósítható volt, a jogalkotók arra törekedtek, hogy minél több adó váljon lefedett adóvá, azaz figyelembe lehessen venni az effektív adókulcs számításakor. Ezért például átalakították a gyógyszergyártókra kivetett különadót a helyi iparűzési adó mintájára, ami így beszámíthatóvá vált.

A hazai kiegészítő adó nemzetközileg is elfogadott módon a hazai számviteli sztenderdekre épül, így a vállalatcsoportoknál használt különböző számviteli sztenderdek közötti technikai eltérések már nem eredményeznek többlet-adókötelezettséget. Ezt a lehetőséget is kihasználva vezette be hazánk a számviteli elszámolásokban a halasztott adó kimutatást, melynek eredményeként a hazai kiegészítő adószabályozás biztosítja annak a lehetőségét is, hogy az érintett társaságok saját számviteli preferenciáikat érvényesíthessék adószámításaikban, függetlenül attól, hogy esetleg egy vállalatcsoport egyes tagjai az IFRS, míg más tagjai pedig a hazai számviteli sztenderdek alapján vezetik a könyveiket.

Adókedvezmények a globális minimumadó korában

A globális minimumadó bevezetésével értelmüket vesztik a hagyományos adókedvezmények, hiszen ezek csökkentik az effektív adóterhelést, és ezért kiegészítő adófizetési kötelezettséget vonnak maguk után. Emiatt a klasszikus adókedvezmények reformjára is szükség volt, hiszen Magyarország az EU támogatási térképe alapján is jogosult a hazai adózókat az adókedvezményekben megtestesülő állami támogatásokkal ösztönözni.

Ennek értelmében megújult a K+F kedvezmény, amely ezután nem adókedvezménynek, hanem támogatásnak minősül, így az effektív adókulcsot sokkal kisebb mértékben csökkenti. Az új kedvezmény mértéke az elszámolható K+F költségek 10%-a, amelyet a költség felmerülés évében és az azt követő 3 adóévben fel nem használt kedvezmény összegeként térítenek vissza az adózónak. Az új GloBE konform K+F kedvezmény mellett a klasszikus K+F adókedvezmények és ösztönzők is fennmaradnak, ám egymással párhuzamosan nem alkalmazhatók.

A fejlesztési adókedvezmény eltérően kezeli a korábbi beruházásokból származó fejlesztési adókedvezményeket és a későbbi beruházások támogatását. A minimumadó átmeneti szabályaiban fontos engedményt jelent, hogy az áttérés előtti időszakból származó halasztott adókövetelések időkorlát nélkül figyelembe vehetők. További könnyítés, hogy a minimumadó szabályozás a halasztott adókövetelések értékelési kiigazítását figyelmen kívül hagyja.

A globális minimumadó bevezetését követően megvalósítandó beruházások kapcsán pedig egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az új EKD (Egyedi Kormány Döntésen alapuló állami támogatások rendszere) eredményalapú támogatások, amelyek

adórendszeren kívüli direkt támogatás formájában pótolhatják a korábbi adókedvezményeket.

A magyar jogalkotó a szükséges rosszat a lehető legkisebb fájdalmat okozva ültette át a magyar számviteli és adórendszer joggyakorlatába. Olyan új szabályok alkottak meg, melyek védik a hazai adóalanyokat, és lehetőséget adnak az adózási versenyképesség fenntartására. A globális minimumadóval nem érintett adózói kör nem került rosszabb helyzetbe, mint volt, sőt bizonyos szabályokkal még jobban is jártak. De minden könnyítés ellenére óriási feladat lesz az érintettek számára az új rendszer megértése és beillesztése mindennapi adózási feladatik közé, amihez nem árt minél gyorsabb, szakértő segítség bevonásával hozzálátni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images