Varga Mihályra maradhat a következő kamatvágás

Ahogy holnap, úgy még a jövő év első hónapjaiban sem kezdi el újra vágni a kamatot a Magyar Nemzeti Bank – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők, akik szerint a jegybank mérsékelheti a növekedési, illetve emelheti az inflációs előrejelzését. Az első lazításra 2025 második negyedévében kerülhet sor, vagyis a kövektező lazító lépés már Varga Mihály jegybankelnökségének idejére tolódhat.

A Portfolio által megkérdezett elemzők válaszaiból az alábbi kép rajzolódik ki:

A pénzpiaci turbulenciákat látva a jegybank holnap sem fog kamatot csökkenteni.

Ennek ellenére a jegybank nem kényszerül kamatemelésre, csak a következő kamatvágás eltolására: erre a jövő év közepe felé kerülhet sor.

A jövő évet még visszafogott kamatcsökkentés jellemezheti, a jegybank nem sűrűn nyúl majd a lazítás eszközéhez.

Az elemzők többsége nem hisz abban, hogy a következő egy évben a forint érdemben erősebb lehet a most látottnál, viszont nagyon jelentős gyengülésre sem számítanak: 420-as euró körül lehet a 2025-ös tető.

"A forint elmúlt időszakban tapasztalt, jelentős gyengülése, illetve annak várható inflációs hatásai nem teszik lehetővé, hogy a közeljövőben folytatódjon a kamatvágási ciklus. Az MNB továbbra is erőteljesen hangsúlyozhatja az óvatos megközelítést." Így foglalja össze várakozásait Varga Zoltán, az Equlior elemzője, és ez konszenzusos piaci megközelítésnek tekinthető.

Trippon Mariann szerint a fenti tényezők mellett a jegybank novemberi kommunikációja is azt sugallta, hogy nem lesz változtatás decemberben az irányadó kamatban. A CIB Bank vezető közgazdásza úgy látja, hogy "az előző ülés óta beérkezett új adatok és információk nem adnak okot a fenti előretekintő iránymutatás korrekciójára." Az infláció novemberben a vártnak megfelelően alakult, a maginfláció viszont alacsonyabb, mint amire a jegybank szeptemberben számított. A jövő évi inflációs folyamatok tekintetében azonban a globális folyamatok, a leértékelődő árfolyam, az év eleji inflációt követő adóemelések és a magas bérdinamika felfele mutató kockázatot jelent.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank szakértője szintén a forintárfolyam inflációs kockázatait hangsúlyozza. A jelenlegi árfolyam jó néhány százalékkal az idei éves átlagos EURHUF árfolyam felett van, és mivel 1%-nyi forintgyengülés nagyjából 0,2-0,3 százalékponttal emeli meg az inflációt 4-8 negyedév alatt, ezért a gyenge forint továbbra is kiemelt szempont lehet a jegybank számára. Úgy véljük, hogy mindezek miatt a jelenleginél gyengébb forintot nem igazán tolerálna az MNB, így a kamatcsökkentés egyelőre túl korainak tűnik.

Trippon arra is felhívja a figyelmet, hogy a jegybank kiadja a negyedévente megjelenő inflációs jelentés friss változatát, amiben várhatóan több alapelőrejelzés módosul.Az idei évre vonatkozó inflációs prognózis valószínűleg nem változik (3,7%), a jövő évi előrejelzési sávot (2,7-3,6%) azonban valószínűleg felfele kell korrigálni. A GDP előrejelzés esetében negatív irányú korrekció várható: a beérkezett adatok alapján 2024-re vonatkozóan a szeptemberi prognózis már nem reális (1,0-1,8%), és a 2025-ös sáv is kissé optimistának tűnik (2,7-3,7%).

Hasonló képet vázol fel az előrejelzésekkel kapcsoltban Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is, aki szerint mind az idei, mind a jövő évi növekedési prognózisát érdemben visszavágja a jegybank. Talán a jövő évre vonatkozó előrejelzési sávot ki is szélesítheti, jelezve a nagyobb bizonytalanságot. Az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzés esetében a sáv szűkítése jöhet szóba, de ennél érdekesebb lesz a következő két évre vonatkozó inflációs pálya. Hosszabb távon ugyanis a gyengébb növekedés okozta lanyhább kereslet oldali inflációs nyomás és a kínálat oldali sokkok miatti erősödő inflációs kockázat feszül egymásnak az előrejelzésben. Látva a friss piaci prognózisok alakulását, most inkább úgy vélem, hogy ez utóbbi hatás lehet erősebb és az MNB csekély mértékben ugyan, de felfelé mozdíthatja a 2025-re vonatkozó inflációs előrejelzési sávját.

Becsey Zsolt, az Unicredit közgazdásza három tényezőt sorol fel, amelyek a kamatcsökkentés lehetőségét csökkenti. Egyrészt a Fed várható kamatpályája továbbra is magasan van, és amennyiben Donald Trump nyilatkozatai inflatorikusabb irányba tolódnak el, az az MNB mozgásterét is tovább szűkítheti. Másrészt a régiós jegybankok szigorúbb pályán maradhatnak, ami a relatív magyar reálkamat előny tartós fenntartását indokolja. Harmadrészt az inflációs pálya és a nemzetközi kockázatok megítélésünk szerint még mindig nem teljesen meggyőzőek ahhoz, hogy erősebb piaci turbulencia okozása nélkül tudjon tovább lazítani a jegybank - mondja a szakértő, hozzátéve, hogy amennyiben a januári átárazások enyhék lesznek, ez a percepció kedvező irányba változhat.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2024. dec. 2025. dec. 2026. dec. Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,50 5,75 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,50 6,00 5,25 Jobbágy Sándor Concorde 6,50 4,74 4,25 Kiss Péter Amundi 6,50 6,00 5,00 Koncz Péter Századvég 6,50 6,00 5,00 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,50 5,50 4,50 Palócz Éva Kopint-Tárki 6,50 6,50 6,00 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,50 6,00 5,50 Trippon Mariann CIB Bank 6,50 5,25 4,50 Varga Zoltán Equilor 6,50 5,75 4,50 Virovácz Péter ING Bank 6,50 5,75 4,75 konszenzus (medián) 6,50 5,75 5,00 Forrás: Portfolio

Megkérdeztük az elemzőket arról is, hogy mikor, milyen irányba várják az első kamatváltoztatást a jegybanktól. Teljesen egységes volt az a nézet, hogy a jegybank nem kényszerül kamatemelésre a pénzügyi stabilitási megfontolások miatt. Ez érezhetően nyugodtabb hangulatot sugall, mint néhány hete, amikor a forint lendületes gyengülése idején többen mérlegelték a kamatemelés esélyeit.

Ha eddig nem emelt kamatot a jegybank, akkor változatlan piaci körülmények esetén a továbbiakban sem fogja, hiszen most eljutottunk egy stabilabb pontig, a volatilitás jelentősen csökkent - mondja Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő makroelemzője. A hitelminősítők elmúlt hetekben bekövetkezett döntései összességében érdemben nem változtattak a kockázati megítélésen. Szigorításra tehát akkor lehet szükség, ha ismét erőteljes forintgyengülés következik be, ha ismét egy nagyon volatilis piaci időszak következik be. Ebből a szempontból fontos lehet a hazánknak járó uniós források sorsa: sikerül-e elkerülni a forrásvesztést, sikerül-e megszerezni a forrásokat. Itt egy pozitív végkifejlet egyébként segíthetne a monetáris politika lazításában, de természetesen más tényezők is befolyásolhatják a kockázati megítélést, mint a költségvetés helyzete vagy éppen különböző nemzetközi események - véli Regős.

Ha a kamatemelés le is került a napirendről, az első kamatcsökkentésre azért még hónapokig várni kell. Az erre vonatkozó előrejelzések viszonylag széles sávban szóródnak, amit úgy összegezhetünk, hogy a legvalószínűbb időpont a 2. negyedévben lehet. Ez azt jelenti, hogy már az új jegybankelnök, Varga Mihály alatt hozhatja meg a következő lazító döntését az MNB.

Ez az óvatosság azonban különösebben nem fogja támogatni a forintot, a következő egy évben (az előrejelzések konszenzusa szerint) 403 és 420 közötti sávban mozoghat az euró kurzusa. Ez nem jelent drámai gyengülést, de annyit igen, hogy a mostaninál érdemben erősebb árfolyamot sem fogunk látni a piaci várakozások szerint.

