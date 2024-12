Kibukott a magyar kormány hazárdjátéka: egyszerre a legnagyobb gazdasági kockázat és vonzerő

Erős átalakulás látszik a kelet-közép- és dél-európai térség (CESEE) közvetlen külföldi tőkebefektetéseiben (FDI) az elmúlt 14 évben. Bár a térség egyes országai, például Észtország, Albánia és Lengyelország, erős növekedést mutattak az FDI állományában, addig Magyarország és más országok, mint Bulgária és Oroszország, csökkenést tapasztaltak. A jelentés kiemeli, hogy Magyarország, ennek ellenére erős helyzetben van, pedig a politikai kockázatok növekedtek. Ennek magyarázata az ország stabil makrogazdasági alapjai, kedvező gazdaságpolitikai intézkedései, valamint Magyarország EU-tagsága is segített – derül ki a bécsi Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WiiW) jelentéséből , amely azt is hangsúlyozza, hogy a politikai kockázatok ellenére a külföldi befektetők nem feltétlenül vonulnak ki, hanem inkább költségként kezelik a növekvő bizonytalanságokat. A tanulmány arra figyelmeztet, hogy a geopolitikai kockázatok továbbra is kihívásokat jelentenek, és a térség gazdaságának jövője erősen bizonytalan.