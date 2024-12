Trumptól remél új beruházásokat a magyar kormány

A magyar-amerikai kapcsolatok várható javulása már most vonzza az amerikai befektetők figyelmét Magyarország iránt, ráadásul a tervezett beruházások méretüket tekintve már az ázsiai mintákkal is versenybe szállhatnak – állította Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára amerikai egyeztetéssorozata után. A politikus szerint a kedvező politikai légkör kialakulása hatalmas lendületet adhat a kétoldalú gazdasági együttműködésnek.

Magyar Levente floridai tárgyalássorozata során arról a meggyőződéséről beszélt, hogy az amerikai vállalkozások készek jelentős tőkét mozgósítani Magyarországon, amint a politikai klíma is megfelelően támogatóvá válik. Az államtitkár hangsúlyozta:

akár több milliárd dolláros befektetéseket is realizálhatnak amerikai cégek itthon, amelyeknek volumenét tekintve az elmúlt években tapasztalt ázsiai beruházások méretével vetekednek majd.

A politikai kapcsolatok és a gazdasági együttműködés között erős kölcsönhatást lát Magyar Levente, akinek tapasztalatai szerint a befektetők már „sorban állnak”. A feltétel az, hogy az új amerikai adminisztráció, Donald Trump hivatalba lépésével, a kapcsolatokat ne rombolja, hanem éppen ellenkezőleg, erősítse. Az elmúlt időszak találkozói, köztük az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump leendő amerikai elnök közötti, Palm Beach-en lezajlott egyeztetés, e felé az irány felé mutatnak.

Magyar Levente szerint az Egyesült Államok egyik legtehetősebb szövetségi állama, Florida, már most is fontos gazdasági és politikai szerepet tölt be. A magyar kormányzat hosszú múltra visszanyúló kapcsolatokat ápol a helyi üzleti körökkel, és többen közülük magyar családi gyökerekkel rendelkeznek.

Az államtitkár találkozott például Péterffy Tamással is, akit a világ legsikeresebb magyar üzletembereként említett.

A sokrétű megbeszélések rámutattak: a gazdasági párbeszéd most olyan pillanatban zajlik, amikor politikai értelemben is új fejezet nyílhat a magyar-amerikai kapcsolatokban. Florida, mint növekvő politikai jelentőségű állam, kulcsfontosságú színtér lehet mind a két ország számára. Az államtitkár szerint, amennyiben az új amerikai kormányzat valóban a kapcsolatok erősítésére törekszik, az magyar oldalon is készséges fogadtatásra talál, megteremtve a feltételeket a nagyszabású amerikai beruházások megvalósulásához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio