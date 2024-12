Elon Musk: Scholznak azonnal le kell mondania!

Péntek este egy szaúdi férfi egy bérelt BMW-vel belerohan a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron. Legalább egy ember meghalt, a mentőszolgálat becslése szerint 60-80 ember sérült meg. A támadás után Elon Musk lemondásra szólította fel Olaf Scholz kancellárt.

Úgy tűnik, hogy nem véletlen esemény volt, amikor a héten Elon Musk az X-en azt írta, hogy csak az AfD mentheti meg Németországot, és ezzel sokak szerint beleavatkozott a német belpolitikába, és a választásokba (Németországban 2025. február 23-án előrehozott választásokat tartanak).

Only the AfD can save Germany — Elon (Musk) December 20, 2024

A magdeburgi karácsonyi vásáron történt tragédia után Musk újra posztolt, most arról, hogy Olaf Scholz német kancellárnak azonnal le kell mondania, ehhez még hozzátette, hogy

Scholz egy alkalmatlan bolond.

Scholz should resign immediately. Incompetent fool. — Elon (Musk) December 20, 2024

A német politikát aktívan foglalkoztatják Musk üzenetei. Karl Lauterbach egészségügyi miniszter méltatlannak és rendkívül problematikusnak találta Musk választásokba történő beavatkozását, Christiane Hoffmann kormányszóvivő aggodalmát fejezte ki az X-en történt fejlemények miatt, Elmar Brok, az uniós parlament volt külügyi vezetője pedig a Bildnek nyilatkozva azt mondta: Ezek az amerikai tech-királyok világuralmi fantáziái. Az FDP vezetője, Christian Lindner is reagált Musk AfD-vel kapcsolatos üzenetére, azt írta, hogy az AfD egy szélsőjobboldali párt, amely ellenzi a szabadságot és a kereskedelmet. .

A német kancellár a Bild tudósítása szerint a Musk üzeneteit kritizáló véleményekkel nem ért egyet.

Nálunk szólásszabadság van, ez a multimilliárdosokra is vonatkozik. A véleményszabadság azt is jelenti, hogy lehet olyan dolgokat is mondani, amelyek nem helyesek és nem tartalmaznak jó politikai tanácsokat

- mondta Olaf Scholz egy berlini sajtótájékoztatón.

