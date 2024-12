Hamarosan megszólal Orbán Viktor, évet értékelt a kormányfő

Ma este jelenik meg a köztévén az Orbán Viktor miniszterelnökkel készült évértékelő interjú - jelentette az M1.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő interjút adott az M1-nek, a kormányfővel készült interjú

ma este lesz látható a köztelevízión.

A kormányfőt Martí Zoltán, az MTVA online igazgatója kérdezte az évértékelő interjú során, amelyet a Karmelita kolostorban vettek fel.

Tegnap közvetítettük Orbán Viktor idei éves nemzetközi sajtótájékoztatóját, ahol válaszolt a nemzetközi újságírók kérdéseire is. A miniszterelnök többek között arról is beszélt, hogy a gazdaságot a költségvetésen keresztül nem szabad élénkíteni, mert az veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást. A miniszterelnök hangsúlyozta, azért kell csökkenteni a büdzsé hiányát, mert ez a magyar gazdaság érdeke, továbbá előrevetítette, januártól Donald Trump hivatalba lépésével számos tekintetben Európában is új világ jön.

Orbán Viktor tegnapi megszólalásairól itt olvashatsz részletesebben:

