6,5 százalékkal nőhet az indiai gazdaság

Az indiai gazdaság növekedése várhatóan lassulni fog a következő pénzügyi évben, a kormány előrejelzése szerint. A pénzügyminisztérium havi gazdasági jelentése szerint India a 2024/25-ös pénzügyi évben várhatóan 6,5% körüli növekedést ér el. Ez az érték a korábban prognosztizált 6,5-7%-os sáv alsó határához közelít, ami a globális gazdasági környezet kihívásaira vezethető vissza.

A jelentés rámutat, hogy az október-decemberi időszak növekedési kilátásai kedvezőnek tűnnek. A vidéki kereslet továbbra is rugalmas marad, míg a városi kereslet élénkülése figyelhető meg a negyedév első két hónapjában. Ugyanakkor a július-szeptemberi időszakban a gazdasági növekedés a vártnál jobban lassult, amit elsősorban a feldolgozóipar és a fogyasztás gyengébb bővülése okozott. Ennek ellenére az indiai kormány továbbra is fenntartja, hogy a gazdaság a kihívásokkal teli környezet ellenére is világviszonylatban kiemelkedő, 6,5-7%-os ütemben fog növekedni.

A pénzügyminisztérium várakozásai szerint az október-márciusi időszakban jobb növekedési kilátások várhatók, mint a pénzügyi év első hónapjában.

A jelentés kitér a monetáris politika szerepére is: "A monetáris politikai irányvonal és a központi bank makroprudenciális intézkedéseinek kombinációja hozzájárulhatott a kereslet lassulásához" - olvasható a dokumentumban.

Az indiai központi bank az elmúlt időszakban tizenegy egymást követő ülésen tartotta változatlanul a kamatlábakat. Ez annak ellenére történt, hogy a magas infláció közepette többen a növekedés támogatása érdekében kamatcsökkentésre szólítottak fel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio