Vajon Kínának sikerül 2025-ben a gazdasági csoda?

2024 a kínai lassulás és a gazdaságpolitikai tehetetlenség éve volt. Hiába próbálkozott a jegybank minden eszközzel, egyelőre nem látjuk a kínai fellendülést, ráadásul az ország vezetése valamiért tartózkodik a nagy fiskális lazítástól. Pedig ezek fontos kérdések befektetőként is, mivel egy jól kifundált kínai lazítás az árupiacokon és a részvénypiacokon is óriási trendeket indíthat el.

Befektetési szempontból 2024 két dologról lesz nevezetes. Az amerikai gazdaság és részvénypiaci szárnyalásáról, valamint a soha el nem jövő kínai kilábalásról.

Kína számára az idei év rendkívül érdekesen alakult. Az ország export és beruházásvezérelt növekedési modellje éppen akkor döglött be, amikor a fogyasztók nem akarnak költeni, miközben a geopolitikai feszültségek csak tovább növekedtek. A kínai vezetés sok mindennel próbálkozott, de valamiért a csodafegyverrel még nem mert előhozakodni és ez meg is látszik a gazdaság és a részvénypiacok teljesítményén is.

Az év végéhez közeledve érdemes elgondolkodni azon, hogy mi is történt idén és milyen lehetőségek adódhatnak jövőre a kínai részvénypiacokon.