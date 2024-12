Súlyos repülőgép-szerencsétlenség történt Dél-Koreában: túlfutott, és falnak ütközött egy utasszállító

Leszállás közben letért a kifutópályáról és falnak ütközött vasárnap egy 181 embert szállító repülőgép a Dél-Korea délnyugati részén fekvő Muan repülőterén. A hatóságok közlése szerint két kivétellel valószínűleg mindenki életét vesztette a balesetben.

Helyi idő szerint 9 óra 7 perckor a koreai Jeju Air járata leszállás közben letért a kifutópályáról és kerítésfalnak ütközött a Szöultól mintegy 288 kilométerre délnyugatra fekvő Muan nemzetközi repülőtéren. A hatóságok két embert mentettek ki, mindenki másról viszont azt feltételezik, hogy elhunyt a balesetben. A tűzoltók közlése szerint a mentési műveletről a holttestek keresésére álltak át.

Az információk szerint eddig 124 ember halálát ismerték el.

A Bangkokból visszatérő repülőgép fedélzetén összesen 181-en tartózkodtak, köztük a személyzet hat tagja. Egy utast és a személyzet egy tagját (egy fiatal férfit és egy nőt) nem sokkal a baleset után kimentették a roncsokból, és jelenleg kórházban ápolják őket. Mindketten a gép farokrészében foglaltak helyet. A hatóságok most az utaslista és az ülésrend segítségével próbálják azonosítani az áldozatokat, két thaiföldi állampolgár mellett 179 dél-koreai utazott a járművel.

A helyi tévéállomások által sugárzott videókon látható, amint

a gép a futóművek kiengedése nélkül próbál leszállni.

A jármű megcsúszott a kifutópályán, majd egy betonfalnak ütközött és lángokba borult. A dél-koreai katasztrófavédelmi hivatal szerint a repülőgép futóműve a jelek szerint meghibásodott. Az okok felderítésére a vizsgálat megindult. Azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy esetleg madarak okozhatták a balesetet, ugyanis kevéssel a becsapódást megelőzően néhány szemtanú hangos robbanásokról számoltak be, és szikrákat is láttak a gép körül.

Csve Szangmok megbízott elnök dél körül érkezett a baleset helyszínére. A szerencsétlenség miatt az államfői hivatal rendkívüli ülést hívott össze, hogy a kormányzat milyen válaszlépéseket tud a jelenlegi helyzetben tenni.

Ez volt Dél-Korea történelmének legsúlyosabb belföldi polgári légiközlekedési katasztrófája.

Az információk szerint a gépen tartózkodó utasok többsége nyaraláson vett részt Bangkokban, a téli időszakban felerősödik a forgalom Thaiföld és Dél-Korea között, a Jeju Air hetente 4 gépet indít ilyenkor Muan és Bangkok között.

A balesetet szenvedő jármű a hírek szerint egy 15 éves, kéthajtóműves Boeing 737-800-as típusú repülőgép volt. Az érintett Jeju Air elnöke bocsánatot kért a családoktól, valamint hozzátette, hogy

a korábbi ellenőrzések során nem találtak mechanikai problémát a repülőgépen.

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images