Kisegítené Csehország Szlovákiát, miután véget ér az ukrán gáztranzit

Miután az elmúlt napokban szokatlanul durva üzengetés-fenyegetés alakult ki a szlovák és ukrán vezető politikusok között az ukrajnai orosz gáztranzit jövője miatt, hétfőn este a csehek is megszólaltak a vitában és azt jelezték: készek segítő kezet nyújtani Szlovákiának a gázszállítások és a tárolás terén rövid, illetve hosszú távon is. Közben az osztrák energiaszabályozó is megszólalt, amely azt mondta: nem lesznek Ausztriában zavarok amiatt, hogy január 1-től véget ér az ukrajnai gáztranzit.