Mutatjuk az idei év nagy hatású elemzéseit

Portfolio 2024. december 30. 18:00

2024-ben is gőzerővel dolgoztunk azon, hogy továbbfejlesszük és jobbá tegyük előfizetői szolgáltatásunkat. Amit pedig ezen a ponton ígérhetünk: jövőre legalább ekkora energiával folytatjuk. Elérkezett azonban az év vége, ami megfelelő alkalom, hogy megálljunk és kicsit visszatekintsünk. Így megemlékezhetünk arról az 1800 Signature elemzésről, amelyek a legfontosabb gazdasági kérdésekre és befektetési lehetőségekre koncentráltak, és amelyek segítettek eligazodni előfizetőinknek ebben a változó üzleti világban. Ezek közül számos átütő sikert aratott, ezek közül mutatjuk most be a legnagyobb hatásúakat.