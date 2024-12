Sokan fognak fontos levelet kapni az MVM-től

Az MVM jelenleg két informatikai rendszerből szolgálja ki áramfelhasználó ügyfeleit, az egységesítés első lépéseként 2025. január 1-jétől a legrégebbi MVM-es felhasználók egy köre már átkerül a jövőbeni egyetlen, korszerű áramügyintézési rendszerbe, olvasható a vonatkozó közleményben. Ezen ügyfélkör személyre szabott tájékoztatást kap többek között az új azonosítók bevezetéséről.

Az átállás legfontosabb eleme, hogy

az érintett ügyfelek azonosítói megváltoznak, ezek a januári felhasználásról szóló számlán jelennek meg először.

A számlákon így a megszokott konnektor helyett villanykapcsoló szerepel majd, az ügyintézés során ezt kell választani.

2024 december 31-ei dátummal elszámolószámla készül az átállásban érintetteknek. Ez nem érinti a rezsicsökkentett áron elszámolt energiamennyiséget, ebben a számlában is naparányosan, minden elszámolt napra jár a kedvezmény, írják.

Az MVM Next kéri ügyfeleit, hogy átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszámot adják meg, és szükség esetén frissítsék azt. A csoportos beszedési megbízással fizető ügyfeleknek nincs teendőjük, a bank felé korábban megadott megbízás továbbra is érvényben marad, de fontos gondoskodni a megfelelő fedezetről a bankszámlán. Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfélszolgálaton vagy mobilapplikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek, a korábbi és új számlák, mérőállások egymástól elkülönítve jelennek majd meg.

Az MVM Next felhívja a Díjnet rendszerében fizető ügyfelei figyelmét, hogy

a 2025. január 1-je utáni dátummal kiállított villanyszámlákat már nem lehet a Díjnet rendszerében megtekinteni és befizetni.

A 2024. december 31-ei elszámolószámlák még a Díjneten érkeznek az érintetteknek, de azt követően az MVM Next átmenetileg papírszámlát tud csak küldeni az ügyfél címére. Február második felétől áll rendelkezésre az e-számla-beállítás lehetősége, a társaság kéri ügyfeleit, hogy regisztráljanak az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next applikációjában, hogy az e-számlaküldés visszaállhasson.

Az MVM Nextnél kötött biztosításokkal nincs teendő, a biztosítás díja változatlanul megjelenik a villanyszámlákban. A változás nem érinti a biztosítás érvényességét, még akkor sem, ha a biztosítási díjat tartalmazó számla esetleg később érkezik a megszokottnál, közölték.

Az átállás érdekében az MVM Next minden érintett ügyfelének részletes tájékoztatást küld.

