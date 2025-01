Megmenekült az orosz szakadár régió az ukrán gáztranzit leállása után: legalább áram lesz

Sikeresen átállt a nagy áramtermelő erőmű szénalapú tüzelésre a Dnyeszter Menti Köztársaságban csütörtökön, így legalább áramhiány nem fenyegeti az orosz szakadár régiót amiatt, hogy újév napjától leállt az orosz gáztranzit Ukrajnán át, és emiatt ez a régió is elesett az erőmű fő üzemanyagától.

A helyzet tegnap emiatt egyébként drámaira fordult, hiszen a szakadár régió hatóságai a lakossági gázfűtést is elzárták, és arra kérték az embereket, hogy öltözzenek melegen, többen legyenek egy helyiségben, és az ablakokat is fedjék be takarókkal, függönyökkel, amennyire csak lehet. Emiatt a lakosság elektromos fűtésre igyekezett áttérni abban a reményben, hogy áram legalább lesz, és most a jelek szerint ez megoldódni látszik az előzetes felkészülés és a moldovai hatóságok segítsége, illetve ottani kemény energiaspóroló lépései nyomán.

Azzal, hogy mára átállt az erőmű szénalapú áramtermelésre, az a kilátás, hogy a következő két hónapban biztosítani lehet az áramellátást. Ezzel együtt azonban még nem könnyű a helyzet.

Vadim Krasznoszelszkij, a terület vezetője közleményben tájékoztatott a kialakult helyzetről. Elmondása szerint a régiónak korlátozott gáztartalékai vannak, amelyek az északi részeken körülbelül 10 napig, délen pedig akár 20 napig is elegendőek lehetnek.

Az energiaválság komoly próbatétel számunkra, de felkészültünk rá

- nyilatkozta Krasznoszelszkij. A hatóságok több intézkedést is hoztak a helyzet kezelésére. Az erőmű szénüzemre való átállítása mellett biztosítják a gázellátást a lakóházakban a főzéshez (a fűtési célú gázhasználatot szigorúan tiltják), az iskolákat távoktatásra állították át, valamint 30 melegedőpontot hoztak létre, ahol meleg ételt is biztosítanak a rászorulóknak.

A Dnyeszter Menti Köztársaság vagy Transznisztria még a Szovjetunió felbomlása idején szakadt ki a függetlenedő Moldovából orosz segítséggel, és azóta is orosz „békefenntartók” állomásoznak a területen, amelyde factoorosz bábállamként működik. Transznisztriaeddig teljes egészében Oroszországtól kapta gázellátását, Ukrajnán át, de mivel az ukrán tranzit megszűnt az EU felé, így ez a szakadár régió is elesett az orosz gázellátástól.

Miközben a Dnyeszteren túli régió a krízis kezelésével küzd, a moldovai kormány Kisinyovban bejelentette, hogy intézkedéseket hoz az ország energiafogyasztásának legalább egyharmaddal történő csökkentésére. A tervek szerint az energiaszükséglet 38%-át hazai termelésből fedezik majd, ebből 10% megújuló energiaforrásokból származik. A fennmaradó 62%-ot a szomszédos Romániából tervezik importálni.

Az energiaellátás biztosítása kulcsfontosságú kérdés mind a Dnyeszteren túli régió, mind Moldova számára.

A következő időszak megmutatja, mennyire lesznek hatékonyak a meghozott intézkedések, és hogyan tudják kezelni a kialakult helyzetet.

