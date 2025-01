Trükköztek az áramtermelők az égbe szálló áramárak idején? – Kartellvizsgálat indult Németországban

Vizsgálatba kezdett a német kartellügyi hivatal, hogy volt-e esetleg szabálytalan összejátszás, az áramkínálat visszafogásával kapcsolatos trükközés a német áramtermelők részéről tavaly november-decemberben akkor, amikor a tartós sötétszélcsend idején egyébként is égbe szálltak az áramárak – derült ki egy csütörtöki lapinterjúból és egy sajtómegkeresésből.

A sötétszélcsend idején a hatalmas németországi megújuló energiatermelési kapacitások nem, vagy csak alig tudtak áramot termelni, ami miatt ott és Európa nagy részén is óriási árkilengések voltak, idehaza is többször 900-1000 eurós áramárak alakultak ki az összekapcsolt európai árampiac mellett. Erről bővebben több cikkben is írtunk:

A Rheinische Post című német lapban január 2-án publikált interjúból derült ki, hogy a német kartellhatóság már egy ideje vizsgálódik azzal kapcsolatban, hogy volt-e esetleg ebben az időszakban összejátszás a piaci szereplők között, például a termelői oldalon az áramkínálat visszafogásán keresztüli további árfelhajtó magatartás, vagy sem.

A hivatal illetékese csütörtökön délután a Reutersnek azt mondta, hogy

egyelőre nem láttak még ilyen jeleket, de vizsgálódnak,

igaz nem tudni, hogy mikor indult a vizsgálat és meddig tart. Az is lehet, hogy már önmagában az elindított vizsgálat ténye visszatartó erejű lesz a piaci szereplőknek, hogy esetleg szabálytalan lépésekkel (újra) próbálkozzanak a tartósan hidegebb, borúsabb, szélcsendesebb téli időszakban, így a lépés az árakra tompító hatással is járhat.

Andreas Mundt, a hivatal elnöke a lapnak adott interjújában azt mondta:

Folyamatosan és szorosan figyelemmel kísérjük a piaci ármeghatározást.

Mundt hozzátette, hogy az idei télre áremelkedést vártak a fosszilis tüzelőanyagok használatának környezetvédelmi okokból eredő korlátozása miatt. A vizsgálat pontos kezdetéről és várható befejezéséről nem közölt információt. A kartellhivatal szóvivője a hírügynökségnek hangsúlyozta, hogy egyelőre nyitott vizsgálatról van szó, és még nincsenek konkrét jelek a piaci erővel való visszaélésre.

A vizsgálatat az motiválhatta, hogy amint a hírügynökség megjegyezte: egyes piaci szereplők azt a kérdést feszegették, hogy miért nem használták ki jobban a fosszilis alapú erőműveket a novemberi és decemberi időszakban.

Megjegyzi a hírügynökség: a kartellhivatalnak jogában áll bírságot kiszabni azokra a szolgáltatókra, amelyek indokolatlanul kihasználják erőfölényes piaci pozíciójukat.

Az elektromos hálózatok egyensúlyban tartása továbbra is kihívást jelent, mivel a tárolókapacitás még nem elég fejlett ahhoz, hogy a termelési csúcsidőszakokban keletkező többletenergiát teljes mértékben tárolni lehessen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images