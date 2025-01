Durva gázáremelkedés jöhet Európában, ami elkezdhet fájni Magyarországnak

Portfolio 2025. január 03. 13:15

Már most is több, mint egyéves csúcson, 50 euró/MWh közelében jár az Európában irányadó TTF gázár az ukrán tranzit leállása és a hideg idő miatt, de a Goldman Sachs mai előrejelzése szerint innen még jelentős további drágulás várható a következő hónapokban. Ha ez tényleg így lenne, az elkezdene fájni Magyarországnak is pénzügyileg a rezsicsökkentési rendszer miatt, és közben a forintra nehezedő leértékelődési nyomást is fokozná.