Vége a száguldozásnak: Barcelonában keményen lecsapnak az e-rolleresekre

A barcelonai városi tanács szigorú intézkedéseket vezet be az elektromos rollerek használatával kapcsolatban, válaszul a járművek növekvő népszerűségére és az ezzel járó problémákra. Az új szabályozás február 1-jétől lép életbe, és akár 500 eurós bírságot is kiszabhatnak azokra, akik megszegik az előírásokat - írta a The Guardian