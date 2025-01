Milliók élete változik meg mától: jön a dugódíj New Yorkban

A New York-i dugódíj bevezetése vasárnap indul útnak. A Manhattan egyes részeire behajtó autósoknak csúcsidőben 9 dollárt kell fizetniük, ami az első ilyen jellegű kezdeményezés az Egyesült Államokban. A program célja a forgalom csökkentése és a tömegközlekedés fejlesztése, igaz, a bevezetése számos jogi és politikai akadályba ütközött - számolt be a Bloomberg

A Metropolitan Transportation Authority (MTA) vezérigazgatója, Janno Lieber szerint a dugódíj bevezetése szükséges lépés a város problémáinak kezelésére.

A program bevezetése többéves politikai vita és jogi kihívások után valósul meg. New Jersey állam az utolsó pillanatban is megpróbálta megakadályozni a bevezetést, de kérelmét a bíróság elutasította. A dugódíj bevezetése azonban nem csak New Jersey-t érinti.

A program célja, hogy növelje a tömegközlekedés használatát, csökkentse a légszennyezést és mérsékelje a forgalmat New York egyik legzsúfoltabb területén.

Az MTA a befolyó bevételeket a metróhálózat bővítésére és korszerűsítésére tervezi fordítani. A program támogatói szerint a dugódíj elengedhetetlen a város jövője és az állam gazdaságának fejlődése szempontjából.

Ugyanakkor a program ellenzői arra figyelmeztetnek, hogy az új díj káros hatással lehet a kisvállalkozásokra és további pénzügyi terhet ró a lakosságra. Josh Gottheimer, New Jersey demokrata képviselője aggodalmát fejezte ki: "Lehet, hogy kevesebb autó és teherautó fog közlekedni a 60. utcától délre Manhattanben, ami segíthet néhány puccos embernek, akik Manhattan alsó részén élnek, de mi lesz az emberekkel itt, New Jersey északi részén?"

A dugódíj mértéke változó lesz,

az E-ZPass-szal rendelkező személygépkocsik naponta egyszer 9 dollárt fizetnek majd csúcsidőben, míg

a kisebb teherautók 14,40 dollárt.

A program tartalmaz kedvezményeket az alacsony jövedelmű sofőrök és a fogyatékkal élők számára is.

A program jövője azonban még mindig bizonytalan. A januári kormányváltás és Donald Trump megválasztott elnök ellenállása további akadályokat gördíthet a dugódíj útjába.

Ne New York az egyetlen nagyváros, ahol dugódíjjal próbálják zöldíteni a közlekedést, Londonban és Stockholmban is meglépték már:

