A héten megint az USA rúghatja ránk az ajtót

A múlt héten nagyot gyengült a forint a vezető devizákkal szemben, miközben az amerikai és az európai tőzsdéken a hét során inkább oldalazó mozgásokat láttunk. Az új év első teljes hete azonban már adatok szintjén is komoly meglepetéseket tartogathat, hiszen a magyar ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom mellett számos olyan amerikai adat is érkezik, amelyeket az amerikai fogyasztó állapotáról árul el fontos információkat.

Az előző héten a forint több mint 1%-ot gyengült az euróval és közel 2,5%-ot a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szembeni rossz teljesítményben az euró gyengülésének is nagy szerepe volt. A helyzet jelenleg az, hogy nagyon nehéz érveket felhozni az euró mellett, hiszen az amerikai növekedés magasabb, a Fed lassítana a kamatcsökkentésen, míg az EKB csak most kezd belelenülni és még Trump várható gazdaságpolitikája is a zöldhasúnak kedvez.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A fentiek fényében a jövő hét kifejezetten izgalmasnak ígérkezik, mert a részvénypiacokon kívül a forint is döntési pont közelében van.