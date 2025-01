Az évtized legkomolyabb havazására készülnek az Egyesült Államokban

Az évtized legkomolyabb havazását, és téli viharát várják az Egyesült Államokban, ami az ország középső részén már vasárnap komoly hóréteget és közlekedési fennakadásokat hozott.

Kansas állam szinte teljes területén, valamin Nebraska és Indiana jó részén is hó, valamint jégréteg borította a főbb autóutakat, ahol a Nemzeti Gárdát is kivezényelték a bajba került járművek mentésére. Az amerikai országos meteorológiai szolgálat viharfigyelmeztetést is kiadott Kansas és Missouri államokra, amiben azt írták, hogy

a közlekedés nagyon megnehezülhet, vagy akár teljesen lehetetlenné válhat.

A súlyos figyelmeztetést hétfőre New Jersey államra is kiterjesztették. Nagy mennyiségű havat várnak további államokban, így Virginia, Nyugat-Virginia és Maryland államban, valamint a fővárosban, ahol hétfő reggelre 20-25 centimétert meghaladó hó hullhat. Az Egyesült Államokban

összességében 63 millió ember lakóhelyén volt érvényben téli időjárás miatt riasztás vagy figyelmeztetés.

