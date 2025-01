Brutális csődhullám söpör végig Németországon

Németországban a vállalati csődök a 2009-es pénzügyi válságot megközelítő szintre emelkedtek tavaly - mondta Steffen Müller, a Hallei Gazdaságkutató Intézet (IWH) fizetésképtelenség-kutatási vezetője. Ráadásul mivel mostanában a 2009-es időszakkal ellentétben már több nagyobb céget is érint a folyamat, a csődeljárások során az akkorinál nagyobb gazdasági érték semmisül meg.

A 2009-es pénzügyi válság idején havonta körülbelül 1400 társas vállalkozás és vállalat jelentett csődöt. Most ismét elértük ezt a szintet

- hangsúlyozta Steffen Müller, a Hallei Gazdaságkutató Intézet fizetésképtelenség-kutatási vezetője.

Akkoriban többségében mikrovállalkozás, vagyis tíz alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató vállalkozás vált fizetésképtelenné, most ezek száma az 1400-ból viszont már csak havonta mintegy ötszáz. Mivel mostanában már több nagyobb céget, nagyvállalatokat is érint a folyamat,

a csődeljárások során az akkorinál nagyobb gazdasági érték semmisül meg

- mondta Müller.

Összesen mintegy 121 ezer, az előző évinél 10,6 százalékkal több fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak 2024-ben, beleértve a fogyasztói és egyéb fizetésképtelenségeket is. A Creditreform hitelügynökség decemberi jelentése is hasonló tendenciáról számolt be. Számításaik szerint a német vállalkozások fizetésképtelensége tavaly elérte a 2015 óta legmagasabb szintet.

"Az elmúlt évek válságai időeltolódással mostanában érik el a vállalatokat fizetésképtelenség formájában" - mondta Patrik-Ludwig Hantzsch, a Creditreform gazdaságkutatási vezetője.

Ez azt jelenti, hogy a fizetésképtelenségi számok hamarosan elérhetik a 2009-es és 2010-es rekordszinteket, amikor több mint 32 ezer vállalat ment csődbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images