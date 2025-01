Figyelem: holnapról több BKK-bérlet is megszűnik

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jelentős változtatásokat vezet be a jegy- és bérletrendszerében, valamint a Mol Bubi kerékpáros közösségi közlekedési szolgáltatásában. A módosítások keddtől lépnek életbe, és számos utazási formát érintenek - írta meg a Telex

A BKK közleménye szerint a változtatások célja, hogy a kínálat jobban igazodjon a tényleges használati szokásokhoz. Ennek megfelelően

több jegy- és bérlettípus megszűnik, míg mások átalakulnak vagy megdrágulnak.

Az oktatási intézményekben tanulókat érintő változások közé tartozik, hogy megszűnik a közoktatásban résztvevők félhavi, negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérlete. Hasonlóképpen, a felsőoktatási hallgatók sem vásárolhatnak többé negyedéves, szemeszterre szóló vagy kedvezményes éves Budapest-bérletet.

A nyugdíjasok számára is változik a kínálat: a negyedéves és kedvezményes éves Budapest-bérlet kikerül a választékból. Emellett megszűnik a csoportos 24 órás jegy, valamint a kutya- és kerékpárbérlet is.

A BKK kiemelte, hogy az érvényes bérlettel rendelkezők, illetve a díjmentes utazásra jogosultak

ingyenesen szállíthatnak egy kutyát vagy egy kerékpárt Budapesten belül a vasúton, HÉV-en, valamint a helyközi és környéki autóbuszokon,

amennyiben betartják a vonatkozó utazási feltételeket. Ugyanakkor a jeggyel utazóknak változatlanul külön jegyet kell vásárolniuk kutyájuk vagy kerékpárjuk szállításához.

A Mol Bubi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer is jelentős változásokon megy keresztül. Az éves bérlet megszűnik, helyette féléves bérletet vezetnek be 6500 forintos áron. A havibérlet ára 1000 forintról 1500 forintra emelkedik, míg a kerékpárbérlés percdíja 40 forintról 50 forintra nő. A BKK közleménye szerint "az érvényes Bubi éves bérlettel rendelkezők változatlanul használhatják bérletüket annak lejártáig", de a 30 percet meghaladó használat díja az ő esetükben is 50 forintra módosul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images