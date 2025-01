Figyelmeztetés érkezett: az EU-nak az USA példáját kellene követnie, különben baj lesz

Európai választók elfordulhatnak a klímavédelmi törekvésektől, ha a gazdagabb rétegek nem vállalnak nagyobb részt a költségek finanszírozásában – figyelmeztetett Frans Timmermans, az EU „Zöld Megállapodásának” kulcsfigurája. Timmermans szerint a szolidaritás hiánya és a gyors ökológiai átmenet miatti társadalmi elégedetlenség a radikális jobboldal előretörését erősíti.

Frans Timmermans, aki jelenleg a holland Zöld/Munkáspárti szövetséget vezeti, kiemelte, hogy a kormányok eddigi támogatási rendszerei főként a tehetősebbeket segítették, akik a legkorábban fogadták el az új technológiákat, például a napelemeket és elektromos autókat. Szerinte a támogatásokat most az alacsonyabb jövedelmű rétegek felé kell irányítani, akik gyakran kénytelenek csökkenteni szén-dioxid-kibocsátásukat, nem meggyőződésből, hanem szükségből. Szerinte a magas infláció és energiaárak tovább mélyítik ezt a szakadékot – számolt be a Financial Times.

Timmermans a gyors ipari forradalom kihívásaira is figyelmeztetett, különösen az autóipar kapcsán. Élesen bírálta a szektort, amiért éveken át nem készült fel az elektromos járművek térnyerésére, és most lassítani próbálja az átmenetet.

Az EU-nak szerinte az Egyesült Államok példáját kellene követnie, és közös finanszírozási eszközökkel segítenie a gazdasági és társadalmi alkalmazkodást.

Olaf Scholz német kancellár ugyan támogatja az elektromos autók vásárlását ösztönző programokat, de ellenáll a közös eurózóna-kötvények kibocsátásának.

A társadalmi bizonytalanság növekedése az egész nyugati világban a populista pártok megerősödéséhez vezetett, amelyek egyszerű, de félrevezető megoldásokat kínálnak

– hangsúlyozta Timmermans. Szerinte ez a hangulat a migrációellenes retorika növekedését és a múlt nosztalgikus idealizálását eredményezi, amely azonban hosszú távon csalódáshoz vezethet. Hollandiában a Geert Wilders vezette radikális jobboldal kormánykoalíciója eddig nem tudta teljesíteni választási ígéreteit, ami új választások szükségességét vetheti fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images